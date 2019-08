La Randonnée verte pour les emplois verts est de passage à Ottawa pour inviter les jeunes canadiens à faire carrière en foresterie et en conservation





OTTAWA, 12 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous invitons les médias à venir rencontrer Zac Wagman, qui traverse le Canada sur un vélo à cadre de bois fabriqué à Montréal pour promouvoir la Randonnée verte pour les emplois verts, un programme de création d'emplois verts pour les jeunes géré par Apprendre par les arbres Canada. Zac Wagman sera de passage à Ottawa le lundi 12 août pour célébrer la Journée internationale de la jeunesse en compagnie de jeunes travailleurs et d'employeurs participant au programme Emplois verts dans les espaces verts, une initiative d'Apprendre par les Arbres Canada. Ce programme aura réussi à placer 2000 jeunes dans des emplois verts d'ici 2020.



Zac Wagman se joindra à des députés fédéraux de la région pour une courte sortie de vélo au centre-ville d'Ottawa. Ensuite, de retour au parc Strathcona, il sera disponible pour discuter des 4000 kilomètres qu'il a parcourus jusqu'ici depuis son départ de Victoria, le 13 mai dernier. Il reprendra ensuite la route Québec, et prévoit achever son périple à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador le 24 septembre.

Qui : Zac Wagman, gestionnaire du programme des emplois verts, APLA Canada Kathy Abusow, présidente-directrice générale, APLA Canada Députés fédéraux de la région Où : Parc Strathcona Près de l'aire de stationnement à l'angle des rues Range et Somerset Ottawa, Ontario Quand : Lundi 12 août, de 10 h 00 à 11 h 30



À propos d'Apprendre par les arbres Canada

Apprendre par les arbres Canada (APLA Canada) a pour mandat de stimuler l'intérêt des collectivités envers les avantages de la gestion responsable des forêts et de la vie au grand air. Nous favorisons les activités de plein air comme moyen privilégié d'intéresser les jeunes au monde qui les entoure ? en milieu urbain, périurbain et rural et dans les communautés autochtones ? et nous utilisons la forêt et les arbres à titre d'exemples concrets des bienfaits de l'apprentissage et de l'action, dans le but de former la prochaine génération de chefs de file de la foresterie et de la conservation. Le programme Apprendre par les arbres Canada a été mis sur pied par la Sustainable Forestry Initiative.

Pour plus d'information

Jess Kaknevicius

Vice-présidente, Engagement communautaire, APLA Canada

Jess.K@pltcanada.org

647-222-5377

