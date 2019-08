Champion Iron expédie 10 millions de tonnes de minerai de fer de haute qualité du Lac Bloom





MONTRÉAL, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Champion Iron Limited (TSX: CIA) (ASX: CIA) (« Champion » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que sa filiale, Minerai de fer Québec inc. (« MFQ »), a expédié 10 millions de tonnes de minerai de fer à haute teneur (66,2 % Fe) du terminal multiutilisateur du Port de Sept-Îles, provenant de sa production de la mine du Lac Bloom (« Lac Bloom »), situé près de Fermont, Québec.

L'atteinte de cet important jalon a été réalisé en moins de dix-huit mois à la suite de la mise en service du Lac Bloom le 16 février 2018, après avoir atteint sa capacité nominale de 7,4 Mtpa dans sa première année d'exploitation. Champion bénéficie de l'accès à une infrastructure de classe mondiale qui inclut l'accès à un terminal en eau profonde où un navire de taille Capesize peut être chargé en moins de 40 heures. La livraison et la vente du concentré de minerai de fer à haute teneur aux utilisateurs finaux en Asie, en Europe et dans le Moyen-Orient sont effectués alors que la demande pour un concentré de minerai de fer à haute teneur avec peu d'impuretés est en croissance.

« Dix millions de tonnes, c'est un jalon important pour la Société après la mise en service du Lac Bloom en février 2018. Nous sommes fiers de jouer un rôle majeur dans le développement de la Fosse du Labrador, une région qui porte fièrement son histoire dans le domaine minier et dans son infrastructure de classe mondiale, et qui possède la capacité d'accueillir l'expansion proposée de la Phase II du Lac Bloom. » a dit M. Cataford, PDG de Champion. « De la part de toute notre équipe, j'aimerais remercier toutes les agences qui se sont associées à notre Société, incluant le Port de Sept-Îles, la Société Ferroviaire et Portuaire de Pointe-Noire, le QNS&L et Genessee Wyoming. C'est extrêmement motivant de diriger une équipe aussi compétente qui établit des records de production historiques au Lac Bloom, et nous sommes chanceux d'avoir des partenaires dont le personnel est engagé dans la région de manière consistante et unit ses forces à celles de notre Sociéte pour atteindre de nouveaux jalons. »

À propos du complexe minier du Lac Bloom

Le 11 avril 2016, Champion, par l'intermédiaire de sa filiale Minerai de fer Québec (« MFQ »), a repris les actifs de la mine du Lac Bloom auprès des filiales de Cliffs Natural Resources inc., qui faisaient l'objet de procédures de restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). À la suite de la publication d'une étude de faisabilité le 16 février 2017, Champion a remis la mine du Lac Bloom en service en février 2018, complétant sa première expédition le 1er avril 2018. MFQ est détenue à 63,2 % par Champion, la participation restante de 36,8 % étant détenue par Ressources Québec, mandaté par le gouvernement du Québec. Le 29 mai 2019, Champion a annoncé les termes d'une entente avec Ressources Québec où Champion acquerra 100 % de MFQ.

La propriété du Lac Bloom est située à l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, à environ 13 kilomètres au nord de Fermont, au Québec, et à 10 kilomètres au nord de la mine de fer de Mont-Wright exploitée par ArcelorMittal Exploitation minière Canada. La mine du Lac Bloom est une fosse à ciel ouvert fonctionnant avec des pelles hydrauliques et un concentrateur. Le minerai de fer concentré est transporté par train, initialement par le chemin de fer du Lac Bloom, jusqu'au port de Sept-Îles, au Québec.

À propos de Champion Iron Limited

Champion est une société productrice de fer qui se consacre à l'exploration et à la mise en valeur du fer ainsi qu'au développement de ses importantes ressources de fer dans l'extrémité sud de la Fosse du Labrador, dans la province de Québec. Depuis l'acquisition de la propriété de minerai de fer du Lac Bloom, son principal actif, la Société se concentre principalement sur l'amélioration des infrastructures minières et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité. L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines et qui comptent aussi une vaste expérience en géotechnique, dans le développement de nouveaux sites et la gestion de sites miniers de longue date, incluant le développement de l'aspect logistique et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse renferme de l'information qui peut constituer de l'« information prospective?» aux termes de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Excepté les énoncés de faits historiques, tous les énoncés dans le présent communiqué de presse concernant des événements, des développements ou des réalisations que Champion s'attend à voir se réaliser, y compris les attentes de la direction concernant (i) le temps de chargement du navire de taille Capesize; (ii) la demande croissante de concentré à haute teneur avec peu d'impuretés; (iii) les initiatives de croissance visant à doubler la production au Lac Bloom; (iv) la capacité de l'infrastructure d'accueillir l'expansion au Lac Bloom, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont des énoncés qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiés par l'emploi de verbes comme « planifie », « s'attend à », « table sur », « estime », « prévoit », « prédit », « projette », « perçoit », « a l'intention de », « anticipe », « vise » ou « croit », et à l'emploi de termes comme « plan », « potentiel », « perspective », « prévision », « estimation », « vise », « projections », « cibles », « continue », ou toute version analogue de ces verbes et termes, y compris leurs négatifs, ou qui énoncent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « doivent » « pourraient », « devraient », « pourront » ou « devront » survenir, se réaliser ou être entrepris. Bien que Champion croie que les attentes exprimées dans ces énoncés prospectifs sont basées sur des hypothèses raisonnables, de tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, dont la plupart sont hors du contrôle de la Société, ce qui peut faire en sorte de faire varier substantiellement les résultats, performances ou accomplissements réels de la Société par rapport à ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Des facteurs susceptibles de causer de telles variations entre les résultats réels et ceux indiqués dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter : des retards dans le projet; la disponibilité continue de capital ou de financement ainsi que l'état général de l'économie, du marché et des affaires; les incertitudes générales économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les prix futurs du minerai de fer; des défaillances des usines, des équipements ou des processus à opérer tel que prévu; des retards dans l'obtention d'approbations gouvernementales, des permis nécessaires ou dans l'achèvement d'activités de développement ou de construction; ainsi que les facteurs traités dans la section intitulée « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de 2019 de la Société et les risques et incertitudes présentés dans le rapport de gestion de la Société pour l'exercice terminé le 31 mars 2019, ces deux documents étant disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective. Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes et est fondée sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige.

