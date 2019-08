Theratechnologies soumet une demande d'inscription au NASDAQ





MONTRÉAL, 12 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies inc. (« Theratechnologies » ou la « Compagnie ») (TSX: TH) a annoncé aujourd'hui avoir soumis une demande d'inscription de ses actions ordinaires au NASDAQ.



« Nous croyons que d'être inscrit au NASDAQ nous aidera à soutenir l'intérêt d'un plus grand nombre d'investisseurs potentiels et d'analystes financiers et qu'il en résultera une plus grande liquidité pour nos investisseurs. Theratechnologies fera son entrée au NASDAQ avec un portefeuille de produits bien établis et un pipeline en recherche qui attireront certainement davantage d'attention et seront mieux reconnus, » a déclaré Philippe Dubuc, vice-président sénior et chef de la direction financière, Theratechnologies inc.

Dans le cadre de sa demande d'inscription au NASDAQ, Theratechnologies déposera auprès de la United States Securities and Exchange Commission le formulaire 40-F Registration Statement. L'inscription des actions ordinaires de la Compagnie demeure sujette à l'approbation du NASDAQ et au respect de toutes les exigences liées à l'inscription et aux règlements en vigueur. En vertu de la procédure de révision typique, on estime que les actions ordinaires de la Compagnie seront inscrites au NASDAQ d'ici 60 jours.

La Compagnie maintiendra l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de Toronto sous le symbole « TH ».

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) est une société pharmaceutique spécialisée répondant à des besoins médicaux non satisfaits en vue de promouvoir auprès des patients infectés par le VIH un mode de vie sain et une qualité de vie améliorée. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com et sur SEDAR au www.sedar.com .

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et des informations prospectives, collectivement « informations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières en vigueur qui reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur l'information dont celle-ci dispose présentement. Vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs présents dans ce communiqué de presse incluent, notamment, des déclarations au sujet de l'approbation de la demande d'inscription, de l'amélioration de la liquidité et d'un intérêt accru des investisseurs et analystes.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes dont plusieurs sont hors de la volonté de Theratechnologies et pourraient entraîner un écart marqué entre les résultats réellement obtenus et ceux exprimés, expressément ou implicitement, par de tels énoncés prospectifs. Ces hypothèses incluent, notamment, que nos actions ordinaires seront inscrites au NASDAQ selon l'échéancier décrit aux présentes, que les investisseurs et analystes accorderont plus d'attention à Theratechnologies et que l'inscription au NASDAQ augmentera la liquidité.

Les risques et incertitudes incluent, notamment, le risque que Theratechnologies ne rencontre pas les critères d'inscription et que la demande d'inscription soit rejetée, qu'il faille plus de 60 jours pour obtenir une décision du NASDAQ et que l'inscription au NASDAQ n'entraîne pas une plus grande liquidité et un intérêt accru de la part des investisseurs et des analystes financiers.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 20 février 2019 pour connaître les autres risques et incertitudes liés à nos activités. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Personne-ressource :

Denis Boucher

Vice-président, Communications et Affaires corporatives

514-336-7800

