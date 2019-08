/R E P R I S E -- Avis aux médias - Manon Massé en tournée au Nunavik/





QUÉBEC, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, sera de passage dans la région du Nunavik du 12 au 16 août prochain dans le cadre de la Grande tournée Nation à Nations afin de rencontrer des élu-es et des organismes locaux.

Mme Massé sera disponible pour des entrevues sur place ou par téléphone.

Outre une rencontre avec le Centre de recherche du Nunavik et avec la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, la porte-parole de Québec solidaire profitera de cette tournée pour s'entretenir avec des représentantes du Quarjuit Youth Council. Elle prendra également part aux festivités du Aqpik Jam Music Festival, qui se tient à Kuujjuaq du 12 au 15 août. Pour Manon Massé, cette tournée représente également une occasion de tisser des liens serrés avec les communautés autochtones.

« Je veux aller à la rencontre des Premières Nations et des Inuits pour mieux comprendre comment développer avec confiance nos relations de Nation à Nations et surtout, comment unir nos forces pour relever le défi du 21e siècle : limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré. Les peuples autochtones sont les gardiens millénaires du territoire et nous avons beaucoup à apprendre de leur savoir-faire. Ces Nations doivent être reconnues comme des interlocutrices avec lesquelles le gouvernement doit traiter d'égal à égal. Je suis heureuse et fière de poursuivre ma tournée ici au Nunavik », a déclaré Mme Massé.

Aide-mémoire Qui : Manon Massé Quoi : Tournée de Nation à Nations Quand : Du 12 au 16 août Où : Kuujjuaq, Nunavik

