HONOR Vision définit l'avenir avec les innovations de technologie pointue « Sharp Tech » de HONOR





HONOR lance HONOR Vision, le premier écran intelligent au monde doté de HarmonyOS

DONGGUAN, Chine, 12 août 2019 /CNW/ - HONOR, l'une des principales marques de téléphones intelligents, a officiellement lancé aujourd'hui la série HONOR Vision à l'occasion de la conférence des développeurs de Huawei (HDC) 2019. Ouvrant la voie à une nouvelle ère pour l'avenir de la télévision, le dispositif est le premier produit d'écran intelligent de HONOR, qui s'accompagne de nombreuses innovations de technologie pointue « Sharp Tech » de HONOR. Doté de trois jeux de puces intelligents développés en interne par Huawei - le jeu de puces d'affichage intelligent Honghu 818, un jeu de puces doté d'une unité de traitement neuronal pour appareil photo basée sur l'IA et un jeu de puces Wi-Fi emblématique -, HONOR Vision est également le premier dispositif à écran intelligent au monde à prendre en charge le système d'exploitation HarmonyOS développé par Huawei.

« HONOR Vision n'est pas seulement la télévision telle que nous la connaissons. Elle définit l'avenir de la télévision agrémentée des innovations 'Sharp Tech' de HONOR. HONOR Vision jouera un rôle plus crucial dans l'avenir de la vie familiale intelligente. Il ne s'agit pas simplement d'un système de divertissement au foyer, mais aussi d'un centre de partage de l'information, d'un centre de gestion du contrôle et d'un centre d'interaction entre plusieurs dispositifs », a déclaré M. George Zhao, président de HONOR.

Le premier écran intelligent au monde équipé du système d'exploitation HarmonyOS de Huawei développé en interne par Huawei

Pendant la conférence HDC, Huawei a lancé HarmonyOS, un nouveau système d'exploitation distribué qui s'appuie sur un micronoyau et qui a été conçu pour offrir une expérience utilisateur cohérente sur tous les dispositifs et pour tous les cas de figure des utilisateurs. HarmonyOS va être optimisé et progressivement adopté par tous les dispositifs intelligents de la marque, y compris les montres connectées, les écrans intelligents, les systèmes embarqués et les enceintes intelligentes. HarmonyOS sera commercialisé comme une plate-forme à code source libre dans le monde entier pour encourager son adoption.

À une ère où les utilisateurs exigent une expérience intelligente et holistique à tout moment sur tous les dispositifs, il est important d'avoir un système d'exploitation présentant des capacités multiplateformes améliorées. Selon M. Richard Yu, le chef de la direction du groupe responsable pour l'activité grand public de Huawei, le système d'exploitation innovant HarmonyOS de Huawei prend en charge tous les cas de figure utilisateur sur une large gamme de dispositifs et de plateformes, afin de fournir une expérience cohérente avec une faible latence et de hauts niveaux de sécurité. Parmi les appareils intelligents présentés à la HDC, HONOR Vision est le premier écran intelligent doté de HarmonyOS.

Trois puces synchronisées : le jeu de puces intelligent Honghu 818, le jeu de puces équipé d'une unité de traitement neuronal pour appareil photo IA et le jeu de puces Wi-Fi emblématique

HONOR Vision s'accompagne d'un certain nombre de technologies innovantes pour offrir aux utilisateurs une expérience d'écran intelligent judicieuse.

Jeu de puces d'affichage intelligent Honghu 818 : étant le tout dernier système sur puce d'affichage intelligent disponible dans le monde entier, « Honghu 818 » s'accompagne d'un moteur de traitement de l'image magique. Le jeu de puces « Honghu 818 » est doté de sept technologies de pointe de traitement de l'image, à savoir l'estimation de mouvement et la compensation de mouvement, l'imagerie à grande gamme dynamique, la super-résolution, la réduction du bruit, l'amélioration du contraste dynamique, la gestion automatique des couleurs et le rétro-éclairage dynamique. Il améliore et optimise ainsi la résolution des images, le contraste et le rendu des couleurs grâce à de nombreux algorithmes. Le processeur huit coeurs peut gérer des traitements des images lourds sur de grands écrans et exécuter plusieurs tâches simultanément. L'estimation de mouvement et la compensation de mouvement est également capable de fournir des images à haute résolution, une qualité sonore supérieure et une interaction vocale en champ lointain. Le taux d'utilisation de la bande passante du processeur, à la pointe du secteur, surpasse les autres de plus de 50 % en moyenne

Jeu de puces doté d'une unité de traitement neuronal pour appareil photo IA : une autre innovation « Sharp Tech », à savoir l'appareil photo IA rétractable intelligent équipé d'un jeu de puces qui dispose d'une unité de traitement neuronal HiSilicon Hi3516DV300 dédiée permet d'activer les capacités de l'IA, notamment la reconnaissance faciale, le suivi du mouvement corporel et la détection de la posture. La conception de l'appareil photo rétractable offre une expérience utilisateur intelligente et sécurisée, s'inclinant vers le bas de 10 degrés lorsqu'elle est fixée au mur et se cachant automatiquement derrière l'écran lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Jeu de puces Wi-Fi emblématique : HONOR Vision est équipé d'un jeu de puces Wi-Fi emblématique, le HiSilicon Hi1103. Premier jeu de puces au monde à prendre en charge une bande passante de 160 MHz qui permette un débit descendant pouvant atteindre 1,7 Gbit/s, le jeu de puces est 1,7 fois plus rapide que la moyenne du secteur et il permet une lecture vidéo plus fluide et plus stable, notamment pour la vidéo HD 4K. Il prend également en charge l'optimisation de la double fréquence 2,4 GHz / 5 GHz. Alors que le Wi-Fi 2,4 GHz garantit un signal Wi-Fi plus fort et une portée plus large, le Wi-Fi 5 GHz permet des vitesses Internet plus rapides et une latence réseau réduite, ce qui offre une connexion optimisée dans bon nombre d'environnements.

HONOR Vision : transformer l'avenir de la télévision

HONOR Vision va jouer un rôle plus important dans la maison intelligente. HONOR Vision est beaucoup plus qu'un système de divertissement au foyer. Il sert également de centre de partage d'informations, de centre de gestion de contrôle et de centre d'interaction entre plusieurs dispositifs.

Système de divertissement au foyer : HONOR Vision offre une expérience audio et vidéo extraordinaire, qui s'appuie sur une bibliothèque de contenu de Huawei Video et une gamme d'autres plateformes, créant un guichet unique pour les séries télévisées, les émissions de variétés, les films, la musique, l'animation et plus encore.

Centre de partage de l'information : l'écran intelligent de HONOR Vision est équipé de la fonction de note familiale, qui permet aux utilisateurs de transférer 600M d'images entre leur téléphone intelligent et leur écran par l'entremise de Huawei « Partage » en seulement 20 secondes, c'est-à-dire 100 fois plus vite que via la technologie sans fil Bluetooth.

Centre de contrôle et de gestion : Huawei et HONOR se sont engagés à créer HiLink, un écosystème ouvert destiné à la maison intelligente. La plate-forme, tout comme la technologie, seront accessibles à d'autres fournisseurs de maisons intelligentes de l'industrie, ce qui permettra aux utilisateurs de relier les uns aux autres leurs produits préférés pour la maison intelligente.

Centre d'interaction entre plusieurs dispositifs : l'écran intelligent de HONOR Vision utilise la fonction « lien magique » de HONOR, qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur téléphone intelligent ou leur bloc-notes pour rechercher des programmes, régler des paramètres, pour ne citer que cela. Il permet également aux utilisateurs de synchroniser simultanément le contenu tapé sur leur téléphone intelligent ou leur bloc-notes avec l'écran HONOR Vision. Grâce à cette fonction, les utilisateurs peuvent également connecter et projeter des fichiers sans télécharger des applis sur leur téléphone intelligent ou écran intelligent et ils peuvent simplement appuyer pour activer la communication en champ proche et profiter d'une expérience de visualisation d'imagerie à grande gamme dynamique 1080P. Grâce à la latence ultra-faible de 100 ms, les utilisateurs peuvent connecter des dispositifs à HONOR Vision en deux secondes. Les utilisateurs peuvent également passer du mode Miracast au mode DLNA en toute transparence lorsqu'ils regardent des vidéos, naviguent sur des images et jouent.

Une conception supérieure pour un écran supérieur

Les deux variantes de HONOR Vision sont équipées d'un écran d'imagerie à grande gamme dynamique 4K de 55 pouces. Grâce à la conception de visualisation à grande visibilité sans bords sur les trois côtés, l'utilisateur peut profiter d'un rapport écran/corps pouvant atteindre 94 %. L'écran intelligent arbore un cadre entièrement en métal de 6,9 mm et d'une partie arrière à motifs de losange, qui soutient une lumière clignotante intelligente et le mode confort des yeux TÜV Rheinland. La série HONOR Vision comprend la version standard de 2 Gb + 16 Gb et la version PRO de 2 Gb + 32 Gb, vendues respectivement aux prix de 3 799 RMB et 4 799 RMB.

