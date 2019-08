Le 3e concours Mozart de Zhuhai accueillera 116 jeunes talents en septembre





ZHUHAI, Chine, 12 août 2019 /PRNewswire/ -- Après une présélection à l'Université Mozarteum de Salzbourg, 116 jeunes pianistes et violonistes issus de 16 pays et régions participeront au 3e concours international Mozart de Zhuhai pour jeunes musiciens, un événement organisé par Huafa Group. Lors d'une première conférence de presse tenue le 8 août, il a été annoncé que le concours de cette année se déroulerait du 10 au 22 septembre à Zhuhai, dans le Guangdong, en Chine. Répartis dans trois groupes d'âge pour chaque instrument, les 116 candidats donneront le meilleur d'eux-mêmes pour tenter de décrocher le premier prix d'une valeur de 30 000 USD.

La première édition du concours Mozart de Zhuhai a eu lieu en 2015, suivie d'une deuxième édition en 2017. Le concours bénéficie du soutien total de l'Université Mozarteum de Salzbourg et de la certification de la Fédération mondiale des concours internationaux de musique de Genève et de la Fondation Alink-Argerich. Le concours a permis à Zhuhai d'être associée au nom de Mozart et a empreint la ville du charme de la musique et de l'art.

Beaucoup de gagnants des éditions précédentes ont par la suite connu un grand succès, décrochant les premiers prix du Concours international Mozart de Salzbourg, du Concours international de piano Clara Haskil, du Concours Menuhin 2018 dans la division junior et, plus récemment, du Concours Tchaïkovski en 2019.

Pour le 3e concours Mozart de Zhuhai, une nouvelle règle importante interdit désormais aux étudiants des jurys de participer au concours afin de garantir une concurrence ouverte et équitable. En outre, un prix de la « Meilleure interprétation d'oeuvres chinoises » a également été introduit pour permettre aux candidats de découvrir la beauté des chefs-d'oeuvre de la musique chinoise.

De plus, un groupe de « jeunes critiques » constitué de 10 étudiants d'écoles non conservatoires de Chine évaluera et sélectionnera ses candidats préférés parmi les participants au 3e concours Mozart de Zhuhai. C'est une première pour un concours de musique en Chine.

Au cours des deux semaines de concours, Zhuhai accueillera également une série de concerts, d'expositions, de conférences et d'ateliers dans le cadre du premier « Festival Mozart - Musique et vie », faisant de l'événement un festival ouvert non seulement aux mélomanes, mais également à tous les gens de Zhuhai. La ville de Zhuhai invite les visiteurs monde entier à venir profiter de la musique et à assister à la naissance d'étoiles montantes.

