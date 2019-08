EDC accorde une facilité de 600 000 dollars américains à RBC pour appuyer une entreprise canadienne rendant le commerce électronique plus écologique





Stromcore Energy propose une technologie à zéro émission pour les chariots élévateurs à fourches

OTTAWA, le 12 août 2019 /CNW/ - Les achats en ligne ne cessant de gagner en popularité, de vastes entrepôts et centres de distribution voient de plus en plus le jour pour répondre à la demande. Ces installations bourdonnent d'activité : celle des courroies transporteuses, des transpalettes et des chariots élévateurs à fourches.

Or, la plupart des chariots élévateurs sont munis de moteurs à combustion ou de batteries d'accumulateurs au plomb, qui peuvent générer des sous-produits potentiellement néfastes pour l'environnement.

Exportation et développement Canada (EDC), l'organisme de crédit à l'exportation du pays, est fière de s'associer à la Banque Royale du Canada (RBC) afin de soutenir Stromcore Energy, une entreprise canadienne ayant mis au point une technologie sans émissions : soit un système de batteries au lithium-ion s'adaptant à toutes les marques ou catégories de chariots élévateurs.

« Stromcore réalise la plupart de ses ventes à l'étranger depuis ses débuts, il y a quatre ans », a déclaré Max Vidricaire, chef de la direction des affaires commerciales chez Stromcore. « La plupart de nos concurrents sont aux États-Unis, et nous n'aurions jamais pu croître pour répondre à la demande et demeurer concurrentiels sans le soutien d'EDC », a-t-il indiqué.

À l'heure actuelle, environ 60 % des chariots élévateurs à fourches en Amérique du Nord sont électriques, mais la quasi-totalité (plus ou moins 99 %) est dotée de batteries d'accumulateurs au plomb; il y a donc un immense marché à conquérir.

« Notre mission est de faire des chariots élévateurs électriques la norme et d'aider le secteur à délaisser les batteries d'accumulateurs au plomb traditionnelles, a expliqué M. Vidricaire. Ces batteries ne sont pas aussi efficaces que celles au lithium-ion : elles ne durent pas aussi longtemps, leur remplacement occasionne une perte de temps, et elles contiennent souvent des métaux pouvant être dommageables pour l'environnement. »

Selon ce qu'a constaté l'entreprise, les organisations utilisant toujours des véhicules à combustion hésitent principalement à adopter les modèles électriques parce qu'elles craignent une perte de productivité et doutent que ceux-ci puissent répondre à la demande. Un problème bien réel, de préciser M. Vidricaire, que les batteries au lithium-ion de Stromcore permettent de régler grâce à leur disponibilité en tout temps.

La facilité de cautionnement de 600 000 dollars américains annoncée aujourd'hui en vue de répondre aux besoins en fonds de roulement de Stromcore n'est pas une première, car EDC et RBC se sont déjà associées par le passé pour appuyer Stromcore.

À peine 11 mois après la création de l'entreprise, EDC et RBC se sont alliées pour consentir à Stromcore une ligne de crédit opérationnelle en se fondant sur la solidité de ses systèmes de gestion de l'information, ses antécédents pertinents en matière de gestion et son carnet de commandes bien garni auprès de clients de longue date. Depuis, EDC et RBC font équipe pour lui offrir des solutions permettant de libérer son fonds de roulement.

Forte de ce soutien, Stromcore a plus que multiplié par trois ses ventes en autant d'années.

« Stromcore est le parfait exemple d'une entreprise canadienne novatrice du secteur des technologies propres qui a ce qu'il faut pour exporter avec succès, mais qui a besoin d'un soutien que seule EDC peut offrir », a fait remarquer Dan Mancuso d'EDC, premier vice-président, Financement et Investissements.

« EDC est ravie d'être parmi les institutions soutenant la croissance mondiale de Stromcore en lui procurant des solutions financières facilitant son essor et sa réussite à l'international. »

À propos de Stromcore

Stromcore est le premier concepteur et fabricant de batteries au lithium-ion pour chariots élévateurs à fourches. L'entreprise offre des solutions intuitives prêtes à l'emploi pour presque tous les modèles de catégorie I et II. En utilisant les dernières avancées en technologies de véhicules électriques, Stromcore redéfinit la notion de productivité de multiples façons : charge plus rapide que jamais, autonomie plus longue, surveillance et entretien à distance, chauffage actif pour les congélateurs, ainsi que meilleures durée de vie en cyclage et efficacité énergétique sur le marché.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 84 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à plus de 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com .

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-888-434-8508 ou rendez-vous au www.edc.ca.

