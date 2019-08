RELIEF THERAPEUTICS Holding SA annonce la cession de sa filiale Relief Therapeutics SA à Sonnet BioTherapeutics, Inc. pour assurer le développement de l'atexakin alpha (interleukine-6)





RELIEF THERAPEUTICS Holding SA (SIX-RLF, " Relief " ou " La Société ") annonce aujourd'hui qu'elle a signé une convention d'échange d'actions exécutoire (" l'Accord ") avec Sonnet BioTherapeutics, Inc. (" Sonnet "). Sonnet est une société privée de biotechnologie spécialisée en oncologie qui met au point des médicaments biologiques ciblés basés sur leur plateforme innovante de fixation de l'albumine entièrement humaine (" F H ABTM "). Avec cet Accord, Sonnet reprendra, sous réserve du respect de certaines conditions suspensives, toutes les actions en circulation de la filiale de Relief, à savoir, Relief Therapeutics SA.

Relief Therapeutics SA a signé, le 28 août 2015, un accord de licence avec Ares Trading SA, une filiale à 100% de Merck KGaA (" Merck "), pour le droit exclusif, à l'échelle mondiale, de rechercher, de développer, d'utiliser et de commercialiser l'atexakin alfa (" Atexakin ", ou la " Molécule " or " SON-080 " ou " l' Actif "). Atexakin est une formulation à faible dose d'interleukine-6 (IL-6), une cytokine naturelle de mammifère renfermant 185 acides aminés à fonctions pléiotropes dans différents tissus et organes pour laquelle Serono International (" Serono ") a mené des études cliniques de phase I/II sur des patients atteints de thrombocytopénie, et fut ultérieurement acquise par Merck. D'autres résultats précliniques obtenus par Serono dans des modèles animaux spécifiques ont démontré la capacité de l'atexakin à régénérer les nerfs et à rétablir leurs fonctions normales, ce qui suggère son potentiel pour traiter un ensemble de maladies appelées neuropathies. De plus, sur la base d'études cliniques antérieures menées dans différents contextes et impliquant des centaines de patients, documentant l'innocuité de la molécule à la dose prévue, Sonnet s'est engagé à financer et à poursuivre le développement de l'atexakin dans la neuropathie périphérique induite par chimiothérapie (" NPIC "). L'Actif pourrait également être étendu à d'autres maladies, en particulier à la neuropathie diabétique.

Les modalités de l'Accord comprennent le paiement à Relief de 7 111 947 actions ordinaires de Sonnet sur le nombre total d'actions ordinaires émises et en circulation à la date du présent Accord. Dès la clôture, Sonnet prendra en charge le développement de SON-080 et de ses médicaments expérimentaux exclusifs. L'accord, sous réserve des conditions de clôture normales, devrait être conclu au moment où Sonnet deviendra une société cotée en bourse.

A la clôture de la transaction, Sonnet devrait être bien positionnée avec un financement pour développer non seulement Atexakin, mais aussi pour faire progresser la technologie propriétaire de Sonnet F H ABTM, qui a le potentiel d'offrir des traitements anticancéreux plus sûrs et plus efficaces.

" L'acquisition de la filiale Relief par Sonnet positionne idéalement le programme de développement de l'atexakin en le propulsant vers le marché avec l'objectif ultime de transformer positivement la vie des patients atteints " a commenté Raghuram (Ram) Selvaraju, PhD, MBA, Président de Relief. " Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec l'équipe de Sonnet, qui apporte une vaste expertise en développement de médicaments et ajoutera de la valeur à celle apportée par les développements précédents de l'Actif. "

" Après avoir examiné attentivement les données précliniques et cliniques, nous sommes d'avis que l'atexakin pourrait être un traitement sûr et efficace pour la NPIC, qui ne dispose actuellement d'aucun traitement approuvé contre la maladie " a déclaré Pankaj Mohan, PhD, Président of Sonnet. " En raison de la taille de la population de patients et des besoins médicaux non satisfaits élevés qui en découlent, nous pensons que l'atexakin a le potentiel de devenir un produit à succès. Nous sommes ravis de l'intégrer à notre portefeuille actuel d'actifs en oncologie. "

À propos de RELIEF THERAPEUTICS Holding SA

Relief est une société qui développe des médicaments par le biais d'une participation dans des entités actives qui ont obtenu des propriétés intellectuelles grâce à leurs propres activités de recherche ou par l'obtention de licences. Les activités de développement du groupe de sociétés Relief se concentrent principalement sur des projets au stade clinique basés sur des molécules d'origine naturelle (peptides et protéines) ayant des antécédents d'essais cliniques et d'utilisation chez des patients humains ou un fort potentiel scientifique. Actuellement, Relief concentre ses efforts sur le développement de nouvelles solutions thérapeutiques pour les indications liées aux complications diabétiques et aux maladies respiratoires.

À propos de Sonnet BioTherapeutics, Inc.

Fondée en 2011, Sonnet BioTherapeutics, Inc. est une société de biotechnologie spécialisée en oncologie disposant d'une plateforme exclusive pour l'innovation de médicaments biologiques à action simple ou bi- spécifique. Connu sous le nom de F H ABtm (Fully Human Albumin Binding), la technologie utilise un fragment d'anticorps à chaîne unique entièrement humain (" scFv ") qui se lie et " s'accroche " à l'albumine sérique humaine (" HSA ") pour le transport vers les tissus cibles. F H ABtm est à la base d'un concept modulaire prêt à l'emploi pour la mise au point potentielle d'une gamme de classes thérapeutiques de grandes molécules, notamment les cytokines, les peptides, les anticorps et les vaccins.

À propos de la neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie

La neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie (" NIPC ") est une dégénérescence progressive des fibres nerveuses résultant de la chimiothérapie. Il s'agit d'une maladie débilitante pour laquelle il n'existe actuellement aucun traitement approuvé. Les symptômes de la NPIC comprennent la douleur, la faiblesse motrice, la perte de perception sensorielle aux extrémités et la déficience du système nerveux autonome. On estime que plus de 50 % des patients cancéreux recevant une chimiothérapie développent une NPIC et que cet état persiste chez plus de 50 % des survivants du cancer.

RELIEF THERAPEUTICS Holding SA est cotée à la SIX Swiss Exchange sous le symbole RLF.

Damien Conus, associé, CPV Partners, Genève, a dirigé l'équipe juridique qui a représenté Relief dans cette transaction. Rajiv Khanna, actionnaire et Dan Richey, associé de Buchannan Ingersoll & Rooney PC, New York, ont dirigé l'équipe juridique qui a représenté Sonnet dans cette transaction.

Avis de non-responsabilité: ce communiqué contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant RELIEF THERAPEUTICS Holding SA, Sonnet BioTherapeutics, Inc. et leurs activités. Ces déclarations impliquent certains risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de RELIEF THERAPEUTICS Holding SA et/ou Sonnet BioTherapeutics, Inc. diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou suggérés par ces déclarations prospectives. RELIEF THERAPEUTICS Holding SA fournit cette communication à cette date et ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives qu'elle contient en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 12 août 2019 à 06:30 et diffusé par :