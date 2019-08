/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement en lien avec l'offre de services Internet haute vitesse dans des collectivités rurales de l'Ontario/

La ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, l'honorable Maryam Monsef, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Bernadette Jordan, annoncera un financement destiné à...

Le Project Management Institute (PMI), la plus importante association mondiale à but non lucratif pour les professionnels de la gestion de projets, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Disciplined Agile (DA). La boîte à outils DA est le seul...