/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Tassi visitera la région du Grand Toronto pour souligner l'engagement du gouvernement du Canada envers les aînés/

WebMD Health Corp., une société leader des services d'information de santé destinés aux médecins et aux consommateurs qui appartient à Internet Brands, a acquis QxMD, une société de technologie d'apprentissage basée à Vancouver, dans la province de...

Le lundi 12 août, la ministre des Aînés, l'honorable Filomena Tassi, visitera des organismes qui encouragent et soutiennent les aînés, ou qui ont bénéficié du financement du gouvernement du Canada pour les aînés. Une séance de photo et un point de...