La merveille technologique de MEIL transforme le rêve du Telangana en réalité

- Construction de la station de pompage (bloc 8) du plus grand projet au monde d'irrigation avec élévation d'eau (KLIP)

HYDERABAD, Inde, 12 août 2019 /PRNewswire/ -- Le Telangana, zone aride du sud de l'Inde, va bientôt réaliser un vieux rêve. Les difficultés d'approvisionnement d'eau que connaît la population de cette région seront enfin réglées grâce au projet d'irrigation avec élévation d'eau Kaleshwaram (KLIP) dont l'exploitation est prête à démarrer. La station de pompage (bloc 8) du prestigieux projet KLIP entre dans une phase critique. Située à Ramadugu dans le village Laxmipur du district de Karimnagar, elle permettra le stockage dynamique de l'eau tout au long de l'année dans des réservoirs autour du fleuve Godavari. Le gigantesque poste de pompage, qui constitue le coeur du KLIP, est une merveille technologique. En effet, il s'agit de la plus importante station construite à 330 mètres sous terre. La physionomie de Telangana s'en trouvera totalement modifiée : capacités accrues de stockage d'eau disponible pour l'irrigation, élévation des niveaux phréatiques et nouveaux moyens de subsistance de la population grâce aux activités agricoles, halieutiques et touristiques. Cette installation unique permettra le pompage inversé des eaux du Godavari dans lui-même, d'où une régénération au retour des terres jusqu'à présent arides.

M. B. Srinivas Reddy, directeur de MEIL, décrit ainsi le poste de pompage souterrain, bloc 8 : « Construit 330 mètres sous terre, cette station extraordinaire est équipée de deux tunnels et des plus grandes chambres d'équilibre au monde. Ce méga-projet inclut sept moteurs d'une capacité individuelle de 139 mégawatts, qui élèvent jusqu'à 57 000 000 m3 d'eau par jour. C'est l'illustration parfaite du « Make in India ». Ces moteurs gigantesques ont en effet été mis au point ici grâce à la technologie de la mécanique des fluides numérique (CFD). Le projet KLIP est d'autant plus considérable qu'il a nécessité la réalisation d'infrastructures électriques d'une capacité de 3057 MW comprenant six sous-stations de 400 et de 220 kV, des transformateurs et 260 kilomètres de lignes de transmission, 7 kilomètres de câbles XLPE souterrains de 400 kV. À tout point de vue, il s'agit du méga-projet le plus novateur au monde. Le mérite revient à MEIL qui a accompli cette tâche phénoménale. »

La structure et l'ampleur de ce travail sous terre sont tout simplement faramineux. En faisant le tour de la station, le visiteur aura l'impression de se trouver dans un gigantesque centre commercial souterrain à plusieurs étages. Habituellement, les installations de pompage destinées aux projets d'irrigation avec élévation d'eau sont construites au niveau du sol près des berges afin de faire monter l'eau. Cette super structure, la première au monde, est elle bâtie un tiers de kilomètre au-dessous du sol et dotée d'une capacité de pompage de 57 000 000 m3 d'eau par jour.

D'énormes grottes souterraines ont été dégagées pour construire les installations de pompage et les chambres d'équilibre afin d'élever l'eau venant du sous-sol. Des pompes et des moteurs sont en cours d'assemblage pour faire monter l'eau à partir de là. Pour réaliser cette prouesse scientifique et technologique, 2,16 millions de mètres cubes de terre ont été dégagés jusqu'à une profondeur de 330 mètres pour construire une centrale à l'aide de 475 000 mètres cubes de béton.

Cette grotte énorme de 140 mètres de profondeur, de 25 mètres de largeur et 65 mètres de hauteur est unique au monde. L'aire de service de la station de pompage se trouve à 221 mètres sous terre ; la baie de pompage, à 190,5 mètres ; la baie du transformateur, à 215 mètres, et la salle de contrôle, à 209 mètres. La station de pompage comporte deux tunnels construits côte à côte. Tous deux mesurent 4 133 mètres, leur diamètre est de 10,5 mètres. Le fonctionnement de chaque moteur nécessitant une puissance de 139 MW, un transformateur pour pompe d'une capacité de 160 kVA ainsi que des unités de compression ont été installés.

Les chambres d'équilibre de la station de pompage constituent la partie la plus extraordinaire de cette construction souterraine. Pour assurer un pompage ininterrompu, trois chambres d'équilibre ont été construites pour le stockage d'une quantité d'eau suffisante. La pose de turbopompes à une profondeur de 138 mètres est une autre particularité de ce projet. Une motopompe pesant environ 2 376 tonnes, il est facile d'imaginer la masse que chacune représente. C'est pour cela que les moteurs sont surnommés moteurs Bahubali.

Forte de ses 30 ans d'expertise technique dans des ouvrages électro-mécaniques haut de gamme complexes, Megha Engineering Infrastructure Limited (MEIL) travaille sur ce projet dans le but de fournir de l'eau aux terres agricoles et aux habitants du Telangana.

« Nous sommes fiers d'aider à la réalisation du rêve du Telangana et du KLIP, le plus grand projet d'irrigation avec élévation d'eau au monde. C'est un privilège et une occasion unique d'exploiter une technologie exceptionnelle, de travailler avec les meilleurs ingénieurs et de réaliser les rêves hydrauliques du Telangana », indique B. Srinivas Reddy, directeur de MEIL.

