CBS All Access au Canada : la série originale « WHY WOMEN KILL » sera lancée le jeudi 15 août





Une nouvelle comédie d'humour noir de Marc Cherry, créateur de « Desperate Housewives », met en vedette Lucy Liu, Ginnifer Goodwin et Kirby Howell-Baptiste

De nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine, le jeudi, en exclusivité pour les abonnés de CBS All Access au Canada

NEW YORK, 11 août 2019 /CNW/ - CBS All Access a annoncé aujourd'hui que sa toute nouvelle série originale, WHY WOMEN KILL, sera lancée le jeudi 15 août sur son antenne canadienne. De même, les nouveaux épisodes de cette saison (la première saison en 10 épisodes), disponibles sur demande, chaque semaine, le jeudi, seront diffusés en exclusivité aux abonnés de CBS All Access au Canada, au même rythme qu'aux États-Unis.

WHY WOMEN KILL retrace la vie de trois femmes à trois époques différentes -- une femme au foyer dans les années 60, une femme du monde, une mondaine, dans les années 80 et une avocate en 2019 --, trois femmes vivant dans trois décennies bien distinctes, mais aux prises, chacune, avec l'infidélité dans leur mariage. Au fil de l'intrigue examinant les rôles des femmes, la série cherche à voir en quoi ceux-ci ont changé, mais comment leur réaction à la trahison... n'a pas changé.

WHY WOMEN KILL, interprétée par Lucy Liu, Ginnifer Goodwin et Kirby Howell-Baptiste aux rôles vedettes, vante une distribution talentueuse comprenant Jack Davenport, Sam Jaeger, Reid Scott, Alexandra Daddario, Sadie Calvano, Leo Howard, Alicia Coppola et Katie Finneran.

La série est produite par Imagine Television Studios et CBS Television Studios. Marc Cherry, créateur, en est aussi producteur exécutif aux côtés de Brian Grazer et Francie Calfo d'Imagine et de Michael Hanel et Mindy Schultheis d'Acme Productions. Marc Webb est également producteur exécutif et réalisateur de la première de la série, ainsi qu'un autre épisode.

Outre WHY WOMEN KILL, CBS All Access affiche parmi ses prestations au Canada d'autres séries originales dont TELL ME A STORY, la série humoristique NO ACTIVITY, STRANGE ANGEL (les deux premières saisons), THE GOOD FIGHT (les deux premières saisons) et d'autres encore, à venir.

À propos de CBS All Access Canada

CBS All Access, une prestation directe aux consommateurs, par abonnement, est le service de vidéo numérique sur demande de CBS. Au prix de 5,99 $ CAD, CBS All Access offre aux téléspectateurs canadiens, sur demande, sans pauses publicitaires, l'accès à plus de 8 500 épisodes, couvrant toute la saison en cours de certaines séries CBS, des saisons précédentes entières et des émissions classiques, ainsi que la possibilité de diffuser en direct CBSN, le service d'informations en continu 24/7 de CBS News. CBS All Access est disponible au Canada sur le site cbsallaccess.ca, sur mobile et tablette iOS et Android, ainsi que sur les plateformes d'appareils connectés, notamment Android TV, Apple TV, Chromecast et Roku. De plus, le service est maintenant disponible sur les chaînes Apple TV nouvellement lancées.

Pour vous abonner à CBS All Access au Canada, rendez-vous sur cbsallaccess.ca.

