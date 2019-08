Avis aux médias - Premier jour du Sommet de l'AMC sur la santé : Exploiter la technologie dans le système de santé canadien

8 h : Discours d'ouverture du D r Alex Jadad, fondateur de eHealth Innovation au Réseau universitaire de santé. La présentation portera sur l'art de réinventer la médecine à l'ère numérique.

: Discours d'ouverture du D Alex Jadad, fondateur de eHealth Innovation au Réseau universitaire de santé. La présentation portera sur l'art de réinventer la médecine à l'ère numérique. 10 h 45 : Allocution de la D re Alexandra Greenhill, chef de file parmi les médecins du Canada qui s'intéressent à l'innovation en santé numérique. Les discussions porteront sur la façon dont l'IA et les plateformes numériques axées sur l'IA peuvent améliorer l'expérience des soins

Allocution de la D Alexandra Greenhill, chef de file parmi les médecins du Canada qui s'intéressent à l'innovation en santé numérique. Les discussions porteront sur la façon dont l'IA et les plateformes numériques axées sur l'IA peuvent améliorer l'expérience des soins 12 h 30 : Discussion en table ronde avec les D rs Samir Sinha, Andrew Bond et Matthew Chow sur la connectivité des soins pour les personnes en situation de vulnérabilité sociale notamment, les aînés.

Discussion en table ronde avec les D Samir Sinha, Andrew Bond et Matthew Chow sur la connectivité des soins pour les personnes en situation de vulnérabilité sociale notamment, les aînés. 16 h : Allocution de Salim Ismail, entrepreneur et membre du conseil d'administration de la Fondation XPRIZE, sur la façon d'interconnecter et d'accroître les connaissances, et de participer à l'édification de communautés plus fortes et plus branchées.