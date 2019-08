Les Mississaugas de Credit et les Six Nations de la rivière Grand lancent un projet novateur de conduite d'eau principale





MISSISSAUGAS DE CRÉDIT, TRAITÉS DU SUD DE L'ONTARIO (1764-1862), ON, le 10 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et les Premières Nations travaillent en partenariat pour améliorer l'infrastructure d'approvisionnement en eau et favoriser l'accès à une source fiable d'eau potable propre et salubre dans les communautés des Premières Nations.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a offert ses félicitations aux Mississaugas de Credit et aux Six Nations de la rivière Grand pour le lancement réussi d'un projet novateur de conduite d'eau principale qui assurera un approvisionnement fiable en eau propre et salubre aux résidants des zones rurales des deux communautés.

Les deux Premières Nations prolongeront une conduite principale locale le long de la route frontalière entre les Mississaugas de Credit et les Six Nations de la rivière Grand, de manière à raccorder les communautés au système d'eau du comté de Haldimand. Le prolongement de la conduite permettra d'alimenter en eau les maisons qui ne sont pas desservies le long de la route frontalière. Le projet est rendu possible par une entente de services de type municipal déjà en place entre les Mississaugas de Credit et le comté de Haldimand. Services aux Autochtones Canada investit environ 4,7 millions de dollars dans le projet.

Citations

« J'offre mes félicitations aux Mississaugas de Credit et aux Six Nations de la rivière Grand pour le lancement de leur projet unique de conduite d'eau principale. Ce projet est un bon exemple de collaboration entre les Premières Nations, les partenaires municipaux et le gouvernement du Canada pour apporter de l'eau propre et salubre aux résidants des réserves. Nous sommes fiers de travailler avec les deux communautés et les partenaires municipaux pour mener à bien ce projet important. La nouvelle conduite d'eau aura une incidence positive et assurera l'accès à une eau potable propre et salubre pour les futures générations. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Je souhaite remercier les employés de la Première Nation des Mississaugas de Credit, des Six Nations et de Services aux Autochtones Canada de leur travail acharné et de leur engagement, qui ont permis le succès de ce projet du prolongement de la conduite d'eau. Je suis également reconnaissant de l'aide fournie par le comté de Haldimand. Ce partenariat avec le gouvernement du Canada et celui avec les Six Nations sont très appréciés et j'entrevois avec enthousiasme de nombreuses collaborations futures. »

Chef Stacey Laforme

Première Nation des Mississaugas de Credit

« Au début de 2018, seulement 9 % des résidants des Six Nations, la Première Nation la plus peuplée au Canada, avait accès à une eau potable salubre traitée à notre usine de traitement. Je suis très heureuse d'annoncer que nous avons depuis obtenu assez de fonds pour plus que tripler la zone desservie par notre système de distribution d'eau. Par conséquent, environ 4 000 de nos résidants des Six Nations auront dorénavant accès à une source fiable d'eau salubre. Nous sommes heureux de nous associer à nos voisins, la Première Nation des Mississaugas de Credit, pour atteindre notre objectif ultime d'étendre notre système de distribution d'eau à l'ensemble de la communauté. Je remercie particulièrement Services aux Autochtones Canada de son investissement dans la santé de notre communauté, non seulement pour les résidants actuels, mais pour les générations futures. »

Chef Ava Hill

Première Nation des Six Nations de la rivière Grand

Faits en bref

La Première Nation des Mississaugas de Credit est située à environ sept kilomètres à l'ouest de Hagersville , en Ontario , le long du chemin Indian Line. La Première Nation compte 2 564 membres en tout, dont 951 vivent dans la réserve.

, en , le long du chemin Indian Line. La Première Nation compte 2 564 membres en tout, dont 951 vivent dans la réserve. La Première Nation des Six Nations de la rivière Grand est située à 20 kilomètres au sud-est de Brantford , en Ontario , le long de la rivière Grand. La Première Nation compte 27 455 membres en tout, dont 12 805 vivent dans la réserve.

, en , le long de la rivière Grand. La Première Nation compte 27 455 membres en tout, dont 12 805 vivent dans la réserve. Le budget de 2019 fait fond sur les investissements importants des budgets précédents. Il prévoit un financement supplémentaire de 739 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019- 2020, et 184,9 millions de dollars par année par la suite, en appui aux efforts déjà en cours pour éliminer et prévenir les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable. Ces investissements serviront à payer des réparations urgentes aux systèmes de distribution d'eau fragiles et à offrir une formation pour les opérateurs de réseau d'eau et des programmes de soutien afin que les communautés des Premières Nations puissent exploiter et entretenir efficacement leurs systèmes publics d'approvisionnement en eau potable.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 10 août 2019 à 10:00 et diffusé par :