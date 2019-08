Le Project Management Institute annonce l'acquisition de Disciplined Agile





Le Project Management Institute (PMI), la plus importante association mondiale à but non lucratif pour les professionnels de la gestion de projets, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Disciplined Agile (DA). La boîte à outils DA est le seul ensemble de connaissances agile et complet au monde qui fournit des conseils simples et pratiques pour aider les individus, les équipes et les entreprises à choisir leur " manière de travailler " dans un contexte spécifique. Les principes clés de DA sont la centralité envers le client, le pragmatisme plutôt que le purisme, l'offre d'une gamme d'options agiles et allégées, l'application de pratiques contextuelles et l'optimisation des flux dans l'ensemble de l'entreprise. L'application de la boîte à outils DA permet aux organisations de personnaliser n'importe quelle méthode ou cadre - traditionnel, Scrum ou SAFe, par exemple - pour obtenir des résultats qui les différencient de leurs concurrents.

La combinaison de ces deux organisations offre une proposition de valeur unique et inégalée aux parties prenantes qui s'engagent à améliorer leur agilité personnelle, collective et d'entreprise.

En misant sur Disciplined Agile :

Les membres du PMI offriront de nouvelles capacités et certifications solides et crédibles qui les différencieront et leur ouvriront des portes.

Les professionnels agiles actuels seront en mesure de tirer parti d'une approche de l'agilité plus attentive et mieux adaptée, mue par une mentalité agile et légère et rendue possible par des processus adaptés à leur contexte - ce qui leur permettra d'obtenir de meilleurs résultats qu'avec des approches plus normatives.

Les entreprises du monde entier bénéficieront d'une approche plus personnalisée de l'agilité d'entreprise en fonction de leurs besoins et de leur contexte spécifiques.

Les partenaires de PMI et de DA auront accès à une gamme élargie de produits pour leurs parties prenantes et leurs clients.

Les membres du PMI et de DA auront accès aux structures et au contenu en ligne des deux organisations, ainsi qu'à la richesse d'une communauté diversifiée et à large base.

Selon Sunil Prashara, président et PDG du PMI, " Cette acquisition est une autre étape importante pour le PMI - elle aborde de nouvelles façons de travailler dans un monde de plus en plus agile et élargit considérablement les capacités des gestionnaires de projets et des praticiens agile. Le PMI est maintenant en mesure d'ajouter encore plus de valeur pour ses membres en offrant un continuum complet de produits, de services, de formation et de certifications aux gestionnaires de projets, aux chefs de file agiles et à leurs équipes, où qu'ils se trouvent dans leur carrière - parfois même avant même de savoir qu'ils en ont besoin. Quelle que soit l'approche, qu'elle soit traditionnelle ou agile, projet ou produit, le PMI est idéalement positionné pour apporter de la valeur aux individus et aux organisations qu'ils servent. "

Mark Lines, co-créateur avec Scott Ambler de Disciplined Agile, ajoute : " Presque toutes les entreprises essaient aujourd'hui de devenir plus agiles. Les solutions " taille unique " sont parfois un bon point de départ, mais elles s'enlisent ensuite. L'approche de Disciplined Agile reconnaît que chaque organisation est différente et qu'au sein de chaque organisation, il existe différentes façons de travailler. L'approche Disciplined Agile vous permet de vous rencontrer là où vous êtes et vous permet d'adapter les solutions à vos besoins et à ceux de votre organisation. "

L'intégration de l'acquisition commence immédiatement et le PMI fournira des détails supplémentaires aux membres et autres parties prenantes en temps voulu.

A propos du PMI

Le Project Management Institute (PMI) est la principale association mondiale pour ceux qui considèrent la gestion de projets, de programmes ou de portefeuilles comme leur profession. Fondée en 1969, le PMI offre une valeur ajoutée à plus de trois millions de professionnels travaillant dans presque tous les pays du monde par le biais du plaidoyer mondial, de la collaboration, de l'éducation et de la recherche. Nous faisons progresser les carrières, améliorons le succès organisationnel et perfectionnons la profession de gestionnaire de projets grâce à des normes reconnues mondialement, des certifications, des communautés, des ressources, des outils, des recherches universitaires, des publications, des cours de perfectionnement professionnel et des occasions de réseautage. En tant que membre de la famille du PMI, ProjectManagement.com crée des communautés mondiales en ligne qui fournissent plus de ressources, de meilleurs outils, de plus grands réseaux et des perspectives plus larges. Visitez-nous sur www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute et sur Twitter @PMInstitute.

A propos de Disciplined Agile

La boîte à outils Disciplined Agile est l'approche leader de l'industrie pour aider les individus et les équipes à faire des choix éclairés, améliorer leur façon de travailler et aider les organisations à rationaliser leurs stratégies agiles et à prendre de meilleures décisions. Les Partenaires et Coachs Certifiés offrent une expérience personnalisée pour aider à optimiser la livraison de solutions informatiques pour une véritable agilité commerciale. Les entreprises comptent de plus en plus sur des coachs certifiés Disciplined Agile et sur nos partenaires pour accélérer la livraison de la valeur commerciale en utilisant des stratégies agiles et rigoureuses qui reflètent les réalités de livraison agile dans les situations complexes des entreprises. Plus de 12 000 praticiens dans 30 pays ont été formés au Disciplined Agile et plus de 50 000 livres Disciplined Agile ont été vendus.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 10 août 2019 à 05:55 et diffusé par :