Velodyne Lidar annonce le lancement d'un capteur révolutionnaire, Puck 32MRtm, pour systèmes autonomes





Velodyne Lidar, Inc. a lancé aujourd'hui le capteur Puck 32MRtm pour répondre aux besoins des marchés clés de l'industrie de l'autonomie. Ce produit offre une solution de perception économique pour les divers marchés des véhicules autonomes à faible vitesse, y compris les véhicules industriels, les robots, les navettes et les véhicules aériens sans pilote (unmanned aerial vehicles, UAV). Le Puck 32MR vient renforcer le solide portefeuille de Velodyne en matière de technologies brevetées de capteurs, et fournit des données de perception riches pour les applications de milieu de gamme.

Outre la fonctionnalité brevetée de perception de la vue panoramique, de Velodyne, le Puck 32MR offre une portée de 120 mètres et un champ de vision vertical de 40 degrés, qui permettent de naviguer dans des lieux inhabituels et dynamiques. Générant un nuage de points haute résolution avec un bruit minimal dans toutes les conditions de luminosité, le Puck 32MR détecte avec précision les passages piétons, les bordures de trottoirs, les véhicules, les piétons, les vélos et les obstacles, de manière à assurer un fonctionnement sûr et efficace dans les cas d'utilisation sur route, commerciale et industrielle. En plus de ses performances de perception exceptionnelles, ce capteur offre fiabilité et durabilité dans un format compact.

« Nous sommes fiers d'annoncer que le Puck 32MR constitue le dernier ajout au sein de notre vaste gamme de produits lidar », a déclaré Anand Gopalan, directeur technique de Velodyne Lidar. « Velodyne continue d'innover dans les technologies lidar qui rendent possibles les solutions autonomes à l'échelle mondiale. Nos clients avaient exprimé leur besoin d'un capteur de milieu de gamme qui soit abordable, et nous avons pris cette demande à coeur. Nous nous efforçons de répondre aux besoins de nos clients, et le Puck 32MR représente un nouvel exemple de notre polyvalence au sein d'un secteur en constante évolution. »

Le Puck 32MR est conçu dans un but d'efficacité énergétique puisqu'il permet de prolonger la durée de fonctionnement d'un véhicule dans de larges plages de température et d'environnements, sans nécessiter de refroidissement actif. Le capteur utilise la technologie éprouvée de sécurité oculaire de catégorie 1 à 905 nanomètres (nm) et est assemblé dans les sites de fabrication ultramodernes de Velodyne. Le Puck 32MR est conçu pour l'évolutivité et bénéficie d'un prix attractif pour les acheteurs en gros. Velodyne fournit un support technique de classe mondiale pour le capteur, en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, dans le cadre de Velodyne Acoustics, le fondateur et PDG de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance, de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, Alpha Pucktm, solution pour une autonomie progressive, Velarraytm, optimisée pour les systèmes ADAS, et Vellatm, un logiciel révolutionnaire d'assistance au conducteur.

