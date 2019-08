Mary Kay rend publiques ses recherches sur la fonction de la barrière cutanée et sur les rougeurs du visage, à la Réunion de l'Association chinoise de médecine intégrative





Mary Kay, l'un des principaux innovateurs mondiaux en matière de soins de la peau, dans les industries de la vente directe et des cosmétiques, poursuit son engagement de plusieurs décennies, dans la recherche sur la science de la peau, et a dévoilé lors de la Réunion annuelle du Comité de dermatologie, organisée par l'Association chinoise de médecine intégrative, les résultats d'une étude visant à améliorer la fonction de barrière cutanée et les rougeurs du visage. Mary Kay était également un sponsor de l'événement qui s'est déroulé du 8 au 11 août à Lanzhou, dans la province du Gansu, en Chine.

« Les scientifiques de Mary Kay se consacrent depuis des années à la recherche sur la peau, afin de développer des solutions destinées aux personnes dans la vie réelle et pour leurs vrais besoins », a déclaré Lucy Gildea, responsable scientifique en chef, chez Mary Kay Inc. « Notre engagement consiste entre autres à jouer un rôle actif dans les communautés de la beauté et de la science, en participant à des conférences dermatologiques mondiales, où nous sommes en mesure de partager nos connaissances et d'apprendre auprès d'autres experts scientifiques, afin de développer des produits plus efficaces et innovants. »

Le Dr Jenny Jiang, directrice principale des affaires médicales, de Mary Kay Chine, a présenté les résultats des recherches portant sur les stratégies pour améliorer la fonction de barrière cutanée et les rougeurs du visage. Ces résultats pourraient fournir des informations importantes permettant de comprendre les peaux sensibles. Parmi les participants figuraient les meilleurs dermatologues du pays, et des dirigeants réputés d'entreprises de cosmétiques.

L'équipe de Recherche & Développement de Mary Kay regroupe des scientifiques renommés, titulaires de doctorats et autres diplômes de troisième cycle, dans de nombreuses disciplines : biologie de la peau, biologie cellulaire, chimie, biochimie et plus encore. Cette équipe de scientifiques se consacre à la recherche de pointe continue, et au partage de résultats percutants liés à la santé de la peau, avec les communautés de la science et de la beauté en général.

Tous les ans, Mary Kay réalise des centaines de milliers de tests scientifiques sur ses produits et ingrédients, pour garantir les normes les plus élevées en matière de sécurité, de qualité et de performance. Le portefeuille mondial de Mary Kay comprend plus de 1 500 brevets de produits, de technologie et de conceptions de conditionnement. L'an dernier, la société a ouvert un site ultramoderne de fabrication et de R&D, à Lewisville, au Texas, d'une valeur de plus de 100 millions USD.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 55 ans, avec trois objectifs à l'esprit : offrir des opportunités gratifiantes aux femmes, proposer des produits irrésistibles, et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd'hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay se consacre à l'approfondissement des connaissances sous-jacentes à la beauté et à la fabrication de soins de la peau, produits cosmétiques de couleur, parfums et suppléments nutritionnels, d'avant-garde. Par le biais de la Mary Kay FoundationSM, la société a versé à ce jour plus de 78 millions USD en faveur de la recherche contre le cancer et de l'établissement de refuges pour les victimes de violence au foyer. La vision initiale de Mary Kay Ash continue de rayonner, un rouge à lèvres à la fois.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 août 2019 à 22:30 et diffusé par :