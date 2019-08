Le vote pour l'édition 2019 du concours des Meilleures toilettes du Canada® 2019 de Cintas se termine la semaine prochaine





Cintas Canada, Ltée. rappelle au public qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour l'édition de cette année du concours des Meilleures toilettes du Canada®. En se rendant sur www.bestrestroom.com/french, le public pourra découvrir les photos des cinq finalistes et voter pour son finaliste préféré jusqu'au 16 août. Aujourd'hui dans sa 10e année, ce concours met à l'honneur des entreprises de tout le pays qui se sont distinguées pour la propreté et la créativité de présentation de leurs toilettes publiques.

« Avec des finalistes de Vancouver jusqu'à Québec, les votes proviennent de tous les coins du pays et cette dernière semaine de vote permettra de déterminer qui remportera le titre de Meilleures toilettes du Canada », déclare Candice Raynsford, directrice du marketing chez Cintas Canada Ltée. « Chaque finaliste a suscité beaucoup d'enthousiasme et nous sommes impatients de pouvoir couronner un gagnant cet automne ».

À titre de rappel, les finalistes du concours des Meilleures toilettes du Canada® 2019 de Cintas sont les suivants :

Restaurant Bauhaus - Vancouver, Colombie-Britannique

Le Restaurant Bauhaus puise son inspiration dans le mouvement du « Bauhaus » du début du 20e siècle, célèbre pour son approche originale de l'architecture et du design, dans laquelle chaque forme a une fonction. Les toilettes du restaurant inspirées du street art de Berlin ont été créées à l'instigation d'Olliemoonsta, un duo d'artistes venu d'Espagne avec une formation en beaux-arts et en design graphique. Les toilettes se parent de citations de Walter Gropius, le fondateur de l'école du Bauhaus, et de graphismes et graffitis originaux rendant hommage au mouvement Bauhaus.



Station-service Shell Beaverhill ? Lac la Biche, Alberta

Les toilettes de la station-service Shell de Beaverhill ont été conçues en pensant en priorité au confort des clients. Contrairement aux autres stations-service, elles sont truffées de détails luxueux. Les lignes nettes en arêtes de poisson des carreaux des murs et du sol couplées avec des appliques murales élancées, des lustres resplendissants et de grands miroirs décoratifs leur confèrent un look à la fois moderne et rustique. Ces toilettes se démarquent du lot grâce à de simples détails comme des visuels apaisants et des portes de cabine en bois chaleureux. Les toilettes de la station-service Shell de Beaverhill donnent une impression nouvelle des aires de repos et relèvent le niveau habituel des toilettes de stations-service.



Cluny Bistro ? Toronto, Ontario

Situées dans le quartier historique de Distillery District à Toronto, au sein du site patrimonial du Gooderham Building, les toilettes du Cluny Bistro ont été conçues par Studio Munge. Les cloisons en chêne massif et les superbes planchers en carreaux de ciment avec comptoirs en marbre blanc composent un espace digne de ses clients. Les toilettes conjuguent boiseries chaleureuses, délicates enluminures dorées et verre dépoli. De son côté, le carrelage arbore des tons de jaune, d'orangé et de bleu canard.



Cosmos Café ? Ville de Québec, Québec

Avec sa décoration éclectique et son style contemporain, le Cosmos est empreint d'une atmosphère qui vaut le détour. Les éléments artistiques dont le café regorge se prolongent jusque dans les toilettes où vous trouverez des éviers de pierre dotés de robinets style cascade ainsi que des accessoires sans contact. Les parois sont recouvertes de carreaux d'ardoise et sont dotées d'aquariums originaux à effet miroir unidirectionnel.



Café Laurence et Chico ? Vancouver, Colombie-Britannique

Le Café Laurence et Chico, conçu par Laurence Li et Chico Wang, est tout en papiers peints, carreaux et mobiliers fantasques, bien à leur image. Le café se prête à une présentation Instagram dans tous ses recoins, y compris dans les toilettes, qui offrent aux clients une évasion de la réalité. L'une des toilettes joue sur le thème des petits canards en caoutchouc, il vous suffit de lever les yeux au plafond pour vous en rendre compte. Une autre adopte un thème floral avec des fleurs en papier mâché.

Les cinq finalistes de l'édition ont été sélectionnés en fonction de la propreté, de l'attrait visuel, de l'innovation, de la fonctionnalité et des éléments de design uniques. Le gagnant aura l'honneur de figurer dans le Temple de la renommée des Meilleures toilettes du Canada et recevra l'équivalent de 2 500 $ de services aux établissements de la part de Cintas pour l'aider à maintenir ses toilettes Prêtes pour la journée de travailMD.

Votez pour votre finaliste préféré sur www.bestrestroom.com/french.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concours des Meilleures toilettes du Canada, communiquez en ligne avec Christina Alvarez à l'adresse suivante : calvarez@mulberrymc.com ou par téléphone au 708 908-0898. Pour voir les images des finalistes, cliquez ici.

À propos de Cintas Canada, Ltée

Cintas Canada Ltd, dont le siège est situé à Mississauga, en Ontario, est une filiale de Cintas Corporation. Cintas aide plus de 55 000 entreprises canadiennes de tous types et de toutes tailles à être PrêtesMC à ouvrir chaque jour leurs portes en toute confiance en leur proposant une vaste gamme de produits et de services qui améliorent l'image de marque de nos clients, tout en aidant leurs établissements et leurs employés à maintenir une propreté, une sécurité et une apparence exemplaires. Grâce à ses produits et services, y compris les uniformes, les produits d'entretien des planchers, les fournitures de toilettes et les produits de premiers soins et de sécurité, Cintas aide ses clients à être Prêts pour la journée de travailMD. Cintas est une société ouverte cotée au Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier CTAS et compose l'indice boursier Standard & Poor's 500.

Communiqué envoyé le 9 août 2019 à 17:10 et diffusé par :