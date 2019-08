Le gouvernement du Canada appuie l'agrandissement du Centre des collections du Reynolds-Alberta Museum, à East Wetaskiwin





WETASKIWIN, AB, le 9 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures culturelles et historiques contribuent fortement à bâtir des collectivités dynamiques, à promouvoir le tourisme et à préserver le patrimoine canadien.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé un investissement dans une nouvelle installation d'entreposage des collections au Reynolds?Alberta Museum.

Le musée explore et interprète les répercussions de l'évolution technologique en Alberta, des années 1890 à aujourd'hui. Sa collection compte plus de 500 véhicules, 130 aéronefs et 5000 pièces d'équipement agricole.

Une nouvelle installation d'entreposage des collections d'environ 9 290 mètres carrés (100 000 pieds carrés), qui comprend une aire de trafic et une aire d'entreposage extérieure, sera construite pour abriter les artéfacts actuels et futurs et pour les protéger des éléments environnementaux comme la radiation, la lumière, les variations de température, l'humidité relative et la vermine. Des améliorations seront aussi apportées aux allées piétonnes et aux routes d'accès adjacentes. Une fois le projet achevé, le public aura accès à une partie de l'installation pour voir les artéfacts.

Le gouvernement du Canada octroie plus de 12,1 millions de dollars à ce projet dans le cadre du Nouveau Fonds Chantiers Canada - volet Infrastructures provinciales-territoriales - projets nationaux et régionaux.

Citations

« Les institutions culturelles contribuent fortement à bâtir des collectivités dynamiques qui célèbrent la diversité du patrimoine canadien et l'ingéniosité du Canada. Grâce à ces améliorations, le Reynolds?Alberta Museum pourra attirer encore plus de visiteurs pour promouvoir le patrimoine mécanique de l'Alberta. Notre gouvernement est fier d'investir dans des projets qui permettent de préserver la culture tout en contribuant à la croissance économique et au développement des collectivités. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

