Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à North Kawartha





NORTH KAWARTHA, ON, le 9 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement concernant l'infrastructure en compagnie de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de Carolyn Amyotte, mairesse du canton de North Kawartha.

Date : Lundi 12 août 2019



Heure : 14 h (HAE)



Lieu : Rampe de mise à l'eau municipale au lac Stoney

610, chemin Mt. Julian-Viamede

(à la sortie de la route 28 Nord)

Woodview, Ontario





En cas d'intempéries : Mt. Viamede Resort

595, chemin Mt Julian-Viamede

Woodview, Ontario, K0L 3E0

