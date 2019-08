Déclaration des ministres Bennett, O'Regan et Rodriguez à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones





OTTAWA, le 9 août 2019 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, le ministre des Services aux Autochtones, Seamus O'Regan, et le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez, ont publié aujourd'hui la déclaration suivante :

« Aujourd'hui marque la Journée internationale des peuples autochtones. Nous savons qu'une journée ne peut pas à elle seule rendre compte des innombrables contributions faites par les peuples et les communautés autochtones du monde entier, mais nous espérons que tous les Canadiens profiteront de l'occasion pour réfléchir à ces réalisations et les célébrer.

L'année 2019 marque l'Année internationale des langues autochtones. C'est également le thème de la Journée internationale des peuples autochtones de cette année. Selon l'UNESCO, plus des trois quarts des 90 langues autochtones parlées au Canada seraient susceptibles de disparaître. Comme la langue est essentielle à l'identité et à la culture des peuples autochtones, le gouvernement du Canada reconnaît qu'il doit agir de toute urgence, de concert avec les peuples autochtones, pour renverser cette tendance.

Cette année, nous avons franchi une étape importante vers la réappropriation, la revitalisation, le maintien et le renforcement des langues autochtones avec la sanction royale de la Loi sur les langues autochtones. Il s'agit là d'une étape importante sur la voie de la réconciliation. En collaboration avec les peuples autochtones, nous ne ménageons aucun effort pour nous assurer que les langues autochtones s'épanouissent partout au pays.

Malheureusement, trop de Canadiens ne connaissent toujours pas l'histoire et la contribution des peuples autochtones. Il y a beaucoup à apprendre, et nous avons tous aujourd'hui une réelle occasion d'écouter et de comprendre comment les peuples autochtones ont contribué à définir notre monde. Aujourd'hui, alors que nous nous engageons sur une nouvelle voie, nous reconnaissons les erreurs du passé et nous nous tournons vers les peuples et les communautés autochtones pour aider à façonner le monde de demain.

Au Canada, nous constatons les répercussions profondes que peut avoir une collaboration étroite et productive avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect et le partenariat. Chaque jour, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec ses partenaires inuits, métis et des Premières Nations partout au pays, par la négociation et le dialogue, afin d'élaborer conjointement des ententes qui favorisent la réconciliation et répondent aux priorités des communautés, notamment la gouvernance, l'éducation, la langue, l'élimination des écarts socioéconomiques et la réparation des erreurs du passé.

Aujourd'hui, nous avons tous l'occasion de nous engager en faveur de la réconciliation, peu importe nos origines, et de nous inspirer des normes énoncées dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Ensemble, nous pouvons vraiment mettre en action la réconciliation, plutôt que de la limiter à un concept. Nous vous souhaitons à tous une mémorable Journée internationale des peuples autochtones. »

