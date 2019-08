Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Paradise





PARADISE, NL, le 9 août 2018 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Lisa Dempster, ministre des Affaires Municipales et de l'Environnement, et de M. Dan Bobbett, maire du Ville de Paradise.

Date : Le lundi 12 août 2019



Heure : 14 h 00 (HAT)



Lieu : La fontaine au parc Paradise

Chemin Sarah Davis

Paradise (Terre-Neuve-et-Labrador)

