La Canada Vie salue la réforme fédérale visant à réglementer le prix des médicaments sur ordonnance





WINNIPEG, le 9 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui son intention d'engager une réforme de la réglementation du prix des médicaments sur ordonnance. La Canada Vie a indiqué qu'elle approuve pleinement cette réforme, car elle croit que ces changements permettront aux Canadiens d'obtenir plus facilement les médicaments sur ordonnance dont ils ont besoin, et ce, à un coût plus abordable.

« Nous appuyons la réforme du gouvernement fédéral visant à rendre les médicaments sur ordonnance plus abordables pour les Canadiens », mentionne Brad Fedorchuk, vice-président exécutif, Client collectif, Canada Vie. « L'industrie des assurances de personnes a exprimé son appui à l'égard de ces changements, et la Canada Vie salue ce projet. Lorsque le gouvernement mettra officiellement en oeuvre cette réforme, les répondants et les participants de régime bénéficieront de réductions de coûts, ce qui les aidera à conserver une protection pour médicaments abordable aux termes de leurs régimes collectifs en milieu de travail. C'est un gain important pour les Canadiens. »

Cette réforme permettra aussi à l'industrie des assurances de personnes de travailler avec le gouvernement afin de renforcer encore plus le système de protection canadien pour les médicaments, en veillant à ce que les coûts restent bas et que les médicaments continuent d'être accessibles dans les années à venir.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

La Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des assureurs de premier plan qui concentrent leurs efforts sur l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Unies sous la marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de Canadiens et sommes les principaux fournisseurs d'une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un bout à l'autre du pays.

Pour plus d'information, visitez la page canadalife.com/fr.

SOURCE Canada-Vie

Communiqué envoyé le 9 août 2019 à 13:50 et diffusé par :