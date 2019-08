Le Canada soutient des solutions novatrices pour relever les défis dans les secteurs de l'agriculture et de l'environnement





OTTAWA, le 9 août 2019 /CNW/ - Les changements climatiques déstabilisent notre environnement et entraînent des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquemment. Les agriculteurs et les travailleurs agricoles connaissent trop bien l'importance d'un environnement sain. Lorsque des sécheresses, des inondations, des tempêtes et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes nous frappent, leur gagne-pain en souffre. Les Canadiens savent que nous avons besoin d'un environnement sain pour maintenir une économie forte.

Le gouvernement du Canada prend des mesures, notamment en menant des initiatives telles que la recherche de pointe sur les changements climatiques et la biodiversité à la Ferme expérimentale. Le gouvernement appuie également les innovations des petites entreprises et des entrepreneurs qui ont des idées audacieuses, pouvant protéger notre environnement et créer de nouvelles solutions durables pour les secteurs agricole et agroalimentaire.

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a annoncé aujourd'hui, au nom de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, un investissement de 600 000 dollars pour quatre nouveaux projets dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada. La ministre McKenna a fait cette annonce à la suite d'une visite à la Ferme expérimentale où elle a rencontré des chercheurs et discuté de leurs travaux sur la durabilité environnementale.

Vingt ministères fédéraux ont engagé un total de 100 millions de dollars pour soutenir les petites entreprises innovatrices et les entrepreneurs du Canada par l'entremise de Solutions innovatrices Canada. Ce programme utilise le pouvoir d'achat du gouvernement du Canada pour aider les entreprises à prendre de l'expansion et à élargir leurs activités. L'annonce d'aujourd'hui prévoit jusqu'à 150 000 dollars à chacune des quatre entreprises pour leur permettre d'explorer de nouvelles idées fascinantes pour relever des défis dans le secteur agricole :

EcoEnviro Labs Inc. fera l'essai d'un nouveau paillis bioplastique organique fait de plumes de volaille. Il s'agit d'un procédé moins polluant, entièrement biodégradable et compostable de production du paillis dont le secteur canadien de l'agriculture a besoin.

Titan Clean Energy Projects Corp, mettra à l'essai un bioplastique de qualité alimentaire, idéal pour les contenants de fruits ou de légumes préparés, qui se biodégrade plus rapidement et génèrera donc moins d'enfouissement et des options plus durables pour les supermarchés et les consommateurs.

Troo Corporation mettra à l'essai la viabilité de son idée d'un « Internet des objets » agricole. Le centre de données intelligent recueillera des données à partir d'outils de gestion agricole existants et les rassemblera en un seul endroit, ce qui réduira les coûts de recherche et d'exploitation pour les petits producteurs et favorisera l'adoption de pratiques agricoles de précision.

Expert Systems Inc. mettra à l'essai une technologie à base de drones qui utilise l'intelligence artificielle pour fournir une solution de pulvérisation et de protection des cultures plus abordable et entièrement autonome, et qui permettra aux producteurs de d'utiliser moins d'herbicides et de pesticides ainsi que de réduire leurs coûts d'exploitation.

Citations

« Le gouvernement du Canada reconnaît le rôle important que jouent les innovateurs et les entrepreneurs dans notre économie. Les quatre projets annoncés aujourd'hui ont le potentiel de rendre le secteur agricole canadien plus rentable et plus durable, et nous en attendons les résultats avec impatience. »

- Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Ces solutions novatrices sont un excellent exemple de la transformation en cours dans les secteurs de l'agriculture et de l'environnement au Canada. Notre gouvernement est fier de voir les petites entreprises canadiennes à l'avant-garde de la recherche de solutions aux défis environnementaux qui touchent le Canada et toute la planète. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le programme Solutions innovatrices Canada (SIC) investit jusqu'à 100 millions de dollars pour soutenir l'expansion et la croissance des petites entreprises innovatrices et des entrepreneurs du Canada . en leur offrant le gouvernement fédéral comme premier client.

(SIC) investit jusqu'à 100 millions de dollars pour soutenir l'expansion et la croissance des petites entreprises innovatrices et des entrepreneurs du . en leur offrant le gouvernement fédéral comme premier client. Un montant de 600 000 dollars a été engagé pour quatre projets qui ont été soumis afin de relever deux défis lancés par Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre de Solutions innovatrices Canada : Amélioration de la compostabilité des bioplastiques et Agriculture de précision à plus petite échelle.

a été engagé pour quatre projets qui ont été soumis afin de relever deux défis lancés par Agriculture et Agroalimentaire Canada dans le cadre de Solutions innovatrices : Amélioration de la compostabilité des bioplastiques et Agriculture de précision à plus petite échelle. Si l'étape de la validation de principe se révèle un succès, chaque projet est admissible à un financement pouvant atteindre un million de dollars lors de la deuxième phase de Solutions innovatrices Canada pour le développement de prototypes. Le gouvernement peut alors agir comme premier client de ces petites entreprises afin de les aider à commercialiser leurs innovations.

pour le développement de prototypes. Le gouvernement peut alors agir comme premier client de ces petites entreprises afin de les aider à commercialiser leurs innovations. Solutions innovatrices Canada est un élément clé du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, un plan pluriannuel visant à faire du Canada un chef de file mondial de l'innovation et à créer des emplois pour la classe moyenne.

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 9 août 2019 à 13:38 et diffusé par :