Avis aux médias - La ministre Bibeau parlera de la sécurité alimentaire et du Fonds des infrastructures alimentaires locales à Halifax





OTTAWA, le 9 août 2019 /CNW/ - L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, et Andy Fillmore, député de Halifax, seront à Hope Blooms Garden and Greenhouse pour parler des investissements du gouvernement du Canada qui visent à réduire l'insécurité alimentaire, à aider les organismes communautaires et à renforcer les systèmes alimentaires locaux dans le cadre de la Politique alimentaire pour le Canada.



Événement

Annonce



Date

Le 12 août 2019

Heure

15 h 30 (heure locale)



Lieu

Hope Blooms Garden and Greenhouse

2346, rue Brunswick

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3K 1B3



SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 9 août 2019 à 12:29 et diffusé par :