ZTE et China Mobile équipent les premiers événements sportifs 5G en Chine, grâce aux solutions 5G Live TV





Une expérience de retransmission innovante et à angles multiples pour les deuxièmes Jeux nationaux de la jeunesse

SHENZHEN, Chine, 9 août 2019 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un fournisseur de premier plan de solutions de technologies de télécommunication, d'entreprise et grand public pour l'Internet mobile, a annoncé aujourd'hui que ZTE et la filiale du Shanxi de China Mobile diffuseront les deuxièmes Jeux nationaux de la jeunesse de Chine avec les solutions intégrées pour la télévision en direct 5G. Les technologies 5G de ZTE étant largement adoptées dans la collecte, le montage, la diffusion et la transmission vidéo pour la retransmission en direct, ces deuxièmes Jeux nationaux de la jeunesse sont le premier événement sportif 5G en Chine.

La solution de système intérieur numérique intelligent 5G-QCell de ZTE couvre plusieurs des principaux sites, dont le stade principal. Cette solution assure une expérience immersive innovante, en offrant au public trois modes 5G distincts, dont des vues à angles multiples, un zoom souple et un panorama libre, répondant pleinement aux besoins spécifiques du public lorsqu'il regarde une discipline.

Reposant sur des technologies telles que le MEC et le codage à faible latence, les solutions de télévision en direct 5G de ZTE ramènent la latence de bout en bout à moins d'une seconde, permettant ainsi aux téléspectateurs de vivre les jeux en temps réel.

Les technologies de production et de lecture vidéo à la pointe du secteur, offrent en outre aux spectateurs une expérience immersive particulière, grâce à l'appli de retransmission en direct à angles multiples.

De plus, les abonnés de télévision sur IP de la filiale du Shanxi de China Mobile peuvent accéder en temps réel aux jeux UHD à angles multiples sur la plateforme dédiée à la télévision sur IP et regarder une discipline en haute définition et sous quatre angles différents, ce qui leur offre une expérience immersive personnalisée.

En parallèle, ZTE fournira la solution de déploiement 5G-QCell pour l'extension future de la capacité réseau, mais aussi de nouvelles fonctions de service, à l'instar de l'informatique en périphérie à accès multiple (MEC) et des services reposant sur la géolocalisation. En août, ZTE a fourni plus de 80 000 produits 5G QCell à travers le monde.

En mai 2019, ZTE a signé un accord de coopération stratégique avec le Bureau des sports de la province du Shanxi, la Station de radio et télévision du Shanxi et la filiale du Shanxi de China Mobile, en vue de créer une expérience de retransmission en direct différente des premiers jeux sportifs nationaux 5G en Chine.

L'application des solutions 5G Live TV dans le cadre des deuxièmes Jeux nationaux de la jeunesse illustrera parfaitement l'avenir de la retransmission en direct des événements sportifs. Grâce au déploiement à grande échelle des réseaux 5G et au fort développement des technologies vidéo 8K/RV/RA, ZTE continuera de promouvoir la commercialisation de la télévision en direct 5G en collaboration avec ses partenaires, en explorant les solutions de retransmission en direct, les applications industrielles et la coopération de fond entre acteurs du secteur en mode 5G.

