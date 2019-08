La nouvelle passerelle piétonnière Bentway créera un passage sécuritaire vers les sentiers et le réseau de transport en commun pour les résidents de Toronto





TORONTO, le 9 août 2019 /CNW/ - L'investissement dans les infrastructures publiques assure la mise en place de réseaux de transports efficaces qui permettent aux Canadiens d'accéder à des services essentiels et de se rendre à l'école ou au travail à l'heure, puis de revenir à la maison en toute sécurité après une longue journée.

Aujourd'hui, Adam Vaughan, député de Spadina-Fort York, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et John Tory, le maire de Toronto, ont annoncé le financement de la phase de planification et de conception de la passerelle piétonnière Bentway.

Les travaux à réaliser dans le cadre du projet comprennent la planification et la conception de la passerelle, l'examen technique du projet et l'étude géotechnique du sol et de la roche en vue de la construction de la passerelle, qui permettra au sentier Bentway de traverser le boulevard Fort York sous la voie express Gardiner. Une fois les travaux terminés, la passerelle s'étendra du sentier Bentway à la rue Bathurst et créera un passage efficace et sécuritaire vers les collectivités et le réseau de transport en commun avoisinants, ce qui réduira les temps de déplacement des résidents de Toronto.

Le gouvernement du Canada et la Ville de Toronto investiront chacun un montant allant jusqu'à 850 000 $ dans le cadre du Fonds pour l'infrastructure de transport en commun.

« Faire en sorte que des villes comme Toronto disposent d'infrastructures de transport en commun comme la passerelle piétonnière Bentway favorise la liaison entre les collectivités et les encourage à adopter des pratiques écologiques. Grâce à la passerelle, les piétons se trouveront plus en sécurité, et les résidents et les travailleurs du secteur bénéficieront d'un lien vital vers le réseau de transport en commun. »

Adam Vaughan, député de Spadina-Fort York, au nom du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« Le sentier Bentway est déjà un espace public unique et novateur qui dessert des dizaines de milliers de résidents de Toronto. La passerelle piétonnière Bentway est un projet de construction urbaine emballant qui permettra d'étendre la portée du sentier à un plus grand nombre de collectivités et de transformer davantage le paysage urbain sous la voie express Gardiner. »

John Tory, maire de Toronto

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir au Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et du Nord du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et du Nord du . De cette somme, 28,7 milliards de dollars visent à soutenir des projets de transport en commun, dont 5 milliards seront disponibles aux fins d'investissement par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

