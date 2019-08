Le gouvernement du Canada annonce un investissement dans une organisation de femmes à Winnipeg





WINNIPEG, le 9 août 2019 /CNW/ - Les organisations de femmes fournissent des services vitaux à nos collectivités en soutenant les femmes et les filles, afin d'assurer leur sécurité financière, de les libérer de la violence et de leur permettre de participer pleinement à tous les aspects de notre économie et de notre société. Pourtant, depuis déjà trop longtemps, ces organisations sont sous-financées, sous?estimées et affaiblies. Le gouvernement du Canada reconnaît que les organisations de femmes sont l'organe vital du mouvement des femmes, et que les aider à conserver et à augmenter leurs capacités est la meilleure façon de faire avancer l'égalité des genres.

C'est pourquoi, aujourd'hui, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, Terry Duguid, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et député de Winnipeg?Sud, a annoncé que le gouvernement du Canada investit 520 000 $ dans le West Central Women's Resource Centre de Winnipeg afin d'aider l'organisation à croître, à maintenir son soutien aux femmes et aux familles de la collectivité de Winnipeg et à faire progresser l'égalité des genres.

Le West Central Women's Resource Centre est l'une des plus de 250 organisations de femmes et organisations autochtones au service des femmes aux quatre coins du Canada qui reçoit une partie de son financement dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du gouvernement du Canada. L'investissement résulte de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur 5 ans pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au pays. Le reste du financement résulte d'un partenariat fédéral-provincial-territorial visant à déterminer stratégiquement les organisations de femmes qui ont besoin de financement pour renforcer leurs capacités et qui ont une grande influence sur leur collectivité.

Le gouvernement du Manitoba a également appuyé le West Central Women's Resource Centre.

Citations

« En faisant cet investissement historique, nous reconnaissons le travail des femmes et organisations de femmes qui s'efforcent depuis longtemps d'abattre les obstacles, et nous souhaitons leur exprimer notre gratitude pour le travail important qu'elles accomplissent - souvent depuis des décennies - avec un budget serré. Le mouvement des femmes au Canada demande depuis trop longtemps une source de fonds fiable, prévisible et accessible, afin d'assurer la pérennité de son travail - notre gouvernement l'a écouté. Je suis fière d'annoncer que désormais, grâce à un financement stable et souple, nous aidons le West Central Women's Resource Centre à poursuivre son objectif et à croître, parce que nous savons qu'investir dans les organisations de femmes est le moyen le plus efficace de faire avancer l'égalité des genres. En soutenant un mouvement qui a déjà obtenu des résultats impressionnants, nous favorisons la croissance de la classe moyenne, nous soutenons les familles et nous créons un changement durable qui profite à tout le monde. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

« C'est un privilège d'annoncer l'engagement financier accru d'aujourd'hui, qui s'appuie sur notre partenariat avec nos homologues provinciaux ici au Manitoba. Les gouvernements sont les plus efficaces lorsqu'ils travaillent ensemble - et lorsqu'il est question d'égalité des genres, nous reconnaissons l'urgence. »

Terry Duguid

Secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

Député de Winnipeg-Sud

« Les organisations de femmes et les organisations autochtones au service des femmes changent les choses de façon réelle et tangible au sein de nos collectivités partout au Manitoba. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous avons l'intention de démontrer notre engagement continu à soutenir les ressources et les solutions efficaces qui ouvrent la voie à l'égalité des genres. »

Robert Falcon Ouellette

Député de Winnipeg-Centre

« Nous nous réjouissons de ce généreux financement du gouvernement du Canada. Ce genre d'investissement dans notre centre nous permet de renforcer notre capacité de soutenir davantage les femmes et les familles et de les aider à faire avancer leur situation actuelle vers celle qu'elles souhaitent atteindre. Lorsque les femmes deviennent des leaders, elles jouent un rôle essentiel dans l'édification de collectivités fortes et prospères. Nous nous engageons à poursuivre ce travail. »

Lorie English, directrice générale

West Central Women's Resource Centre (WCWRC)

Faits en bref

Dans le cadre du budget de 2018, un financement de 100 millions de dollars sur 5 ans a été annoncé pour soutenir un mouvement des femmes viable et durable au Canada . En plus de cet investissement historique, un montant additionnel de 160 millions de dollars sur 5 ans a été annoncé, dans le cadre du budget de 2019?2020, pour le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici 2023?2024, le Programme de la promotion de la femme, qui soutient des organisations admissibles dans leurs projets pour faire avancer l'égalité des genres en s'attaquant aux obstacles systémiques, profitera d'un financement total annuel de 100 millions de dollars.

Ce financement permettra aux organisations de femmes et aux organisations autochtones au service des femmes de s'attaquer aux obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes tout en reconnaissant les expériences diverses selon les genres et les inégalités partout au pays.

Les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la condition féminine se rencontrent annuellement pour échanger de l'information et des pratiques exemplaires, et discuter d'enjeux ayant une incidence sur les femmes et les filles canadiennes. De plus, les ministres discutent d'options qui favorisent une collaboration mutuellement avantageuse visant à améliorer la prospérité sociale et économique des femmes et des filles, et à contrer et prévenir la violence et les agressions envers les femmes et les filles.

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres - Programme de promotion de la femme

Un des moyens utilisés par Femmes et Égalité des genres Canada pour faire avancer l'égalité des genres est de financer des organisations admissibles dans le cadre du Programme de promotion de la femme. Les projets financés sont choisis au moyen d'appels de propositions visant des thèmes particuliers, et par un processus de réception continu qui permet au Programme de promotion de la femme de se pencher sur des problèmes dès leur émergence.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui portent sur des obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois secteurs prioritaires : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles; l'amélioration de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes et des filles; et l'accès des femmes et des filles à des postes de responsabilité

Appel de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Maryam Monsef annonçait le lancement d'un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Des projets à l'échelle nationale, provinciale et locale étaient admissibles à différents montants de financement, selon leur besoin particulier et leur portée.

Le 8 mars 2019, Journée internationale des femmes, la ministre Maryam Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes au pays recevraient un financement tiré du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif est de financer des propositions qui permettront d'augmenter les capacités des organisations de femmes et des organisations autochtones au service des femmes, qui sont admissibles et dont les initiatives contribuent à la pérennité au Canada d'un mouvement des femmes faisant la promotion de l'égalité des genres. Les fonds accordés aideront les organisations à croître, à répondre aux demandes croissantes de leurs services et à poursuivre leurs efforts collectifs pour résoudre les problèmes d'égalité des genres. Le fonds est issu du budget de 2018, qui annonce un financement de 100 millions de dollars sur 5 ans pour aider à soutenir un mouvement des femmes viable et durable au Canada.

Projet au Manitoba

L'annonce d'aujourd'hui dresse le portrait d'une organisation de femmes du Manitoba choisie pour obtenir un financement du gouvernement du Canada, à même le Fonds de renforcement des capacités et grâce au processus d'admission continue de demandes.

West Central Women's Resource Centre



Titre du projet : Growing Women Sustainably [Assurer la croissance durable des femmes]

Montant du financement : 520 000 $

Ce financement permettra au West Central Women's Resource Centre (WCWRC) de croître, de maintenir son soutien aux femmes et aux familles de collectivité de Winnipeg, de faire progresser l'égalité des genres et de faire entendre la voix du mouvement des femmes au Manitoba. Le WCWRC améliorera ses capacités en matière de ressources humaines, de partenariats, de planification stratégique, de collecte de fonds et d'évaluation, et il sera en mesure de continuer d'offrir des services essentiels aux femmes de Winnipeg.

Établi à Winnipeg, au Manitoba, et fondé en 1999, le WCWRC a pour mission d'accroître l'autonomie des femmes. La vision commune du WCWRC est d'assurer une collectivité saine, durable, équitable, juste et pacifique, où les connaissances et l'expérience des femmes sont valorisées et respectées.

