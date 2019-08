L'ACCAP accueille favorablement les modifications apportées au règlement touchant le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés





TORONTO, 09 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP) se félicite des dernières modifications apportées au règlement touchant le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB). Il s'agit d'une étape très importante en vue de la réduction du coût des médicaments d'ordonnance pour tous les Canadiens.



« Les modifications annoncées aujourd'hui se traduiront par une baisse du coût des médicaments d'ordonnance, qu'ils soient fournis par les gouvernements ou par les régimes d'assurance offerts par les employeurs à 25 millions de Canadiens, a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. Cette modernisation est une bonne nouvelle pour tous les Canadiens, dont les médicaments sont parmi les plus chers au monde. »

Selon les données les plus récentes, le Canada dépense plus en médicaments par habitant que tout autre pays de l'OCDE, à l'exception des États-Unis et de la Suisse. La hausse du prix des médicaments constitue un défi pour les employeurs qui offrent des régimes d'avantages sociaux à leurs employés. Ces modifications réglementaires contribueront à faire en sorte que ces importants régimes demeurent accessibles aux travailleurs canadiens.

Les modifications réglementaires touchant le CEPMB, publiées aujourd'hui, donnent au Conseil de nouveaux outils pour examiner le prix des médicaments qui arrivent au Canada et s'assurer que nous payons un prix équitable pour ces derniers.

« Les assureurs considèrent que le renforcement du CEPMB constitue un pas essentiel vers la modernisation de la réglementation entourant le prix des médicaments au Canada, d'ajouter M. Frank. Nous estimons que la démarche présentée aujourd'hui permet de réduire les prix partout au pays au fil du temps tout en garantissant que les Canadiens continuent d'avoir accès aux médicaments novateurs dont ils ont besoin. »

Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP, qui célèbre en 2019 son 125e anniversaire, est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Notre industrie fournit à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits visant la sécurité financière, comme l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Elle détient en outre plus de 860 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploie plus de 155 000 personnes.

Contact médias :

Kevin Dorse

Vice-président adjoint, Communications stratégiques et Affaires publiques

613-691-6001 / kdorse@clhia.ca

Communiqué envoyé le 9 août 2019 à 10:30 et diffusé par :