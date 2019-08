Saputo annonce l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, 09 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (Saputo ou la Société) annonce que les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 6 juin 2019 ont été élus administrateurs de Saputo lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 8 août 2019.



Chacun des 10 candidats suivants proposés par le conseil d'administration a été élu à titre d'administrateur de Saputo, à la suite d'un vote par scrutin. Le résultat des procurations reçues par la Société et des voix exprimées par scrutin est le suivant :

Voté en faveur Abstenu de voter % en faveur % abstention Lino A. Saputo, Jr. 310 576 849 5 458 670 98,27 % 1,73 % Louis-Philippe Carrière 315 552 893 482 625 99,85 % 0,15 % Henry E. Demone 314 819 224 1 216 294 99,62 % 0,38 % Anthony M. Fata 314 186 888 1 848 631 99,42 % 0,58 % Annalisa King 315 968 465 67 053 99,98 % 0,02 % Karen Kinsley 315 853 562 181 956 99,94 % 0,06 % Tony Meti 314 126 628 1 908 891 99,40 % 0,60 % Diane Nyisztor 314 829 561 1 205 957 99,62 % 0,38 % Franziska Ruf 314 800 565 1 234 954 99,61 % 0,39 % Annette Verschuren 315 540 630 494 888 99,84 % 0,16 %

À propos de Saputo

Saputo produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est parmi les dix plus grands transformateurs laitiers au monde, un principal fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, le plus important transformateur laitier en Australie et le deuxième plus important en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l'un des trois plus grands fabricants de fromage et l'un des plus grands fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et l'un des plus importants fabricants de tartinades laitières. Nos produits sont vendus dans plusieurs pays sous des marques reconnues comme Saputo, Alexis de Portneuf, Armstrong, Cathedral City, Clover, COON, Cracker Barrel*, Dairyland, DairyStar, Devondale, Friendship Dairies, Frigo Cheese Heads, Joyya, La Paulina, Liddells, Milk2Go/Lait's Go, Montchevre, Murray Goulburn Ingredients, Neilson, Nutrilait, Scotsburn*, Stella, Sungold, Treasure Cave et Woolwich Goat Dairy. Saputo inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ».

*Marque de commerce utilisée sous licence.

