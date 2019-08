Déclaration du premier ministre à l'occasion de la Journée nationale des Casques bleus





OTTAWA, le 9 août 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de la Journée nationale des Casques bleus :

« Au cours des sept dernières décennies, de nombreux Canadiens ont participé aux opérations de paix internationales aux quatre coins du monde. Nos Casques bleus risquent leur vie pour protéger les droits de la personne, faire avancer la paix et aider à rebâtir des sociétés après la guerre.

« En cette Journée nationale des Casques bleus, nous honorons les Casques bleus canadiens d'hier et d'aujourd'hui. Nous rendons hommage à leur travail acharné et nous reconnaissons leurs sacrifices et ceux de leurs familles.

« Aujourd'hui, des Canadiens participent à des opérations de paix à travers le monde, notamment en Haïti, à Chypre, en Afrique et au Moyen-Orient. Au Mali, au cours de la dernière année, les Casques bleus canadiens ont mené plus de 100 missions de transport à l'appui des opérations de sécurité des Nations Unies.

« Depuis nos premières missions de maintien de la paix, les opérations de paix ont évolué. Au cours de notre travail, nous avons appris que lorsque les femmes participent concrètement au maintien de la paix, elles aident à faire avancer une paix durable. Aujourd'hui, plus de femmes participent à ces opérations que jamais auparavant. Cependant, nous devons en faire plus pour que les Casques bleus mieux reflètent la population qu'ils servent.

« Il ne s'agit pas simplement d'augmenter le taux de participation des femmes. Il s'agit de réaliser des missions plus efficaces et de parvenir à une stabilité durable. Pour atteindre ces résultats, les dirigeants doivent reconnaître l'importance de l'égalité des sexes dans les opérations de paix.

« La pleine participation des femmes aux opérations de paix et de sécurité demeure une priorité pour le gouvernement du Canada. De concert avec nos partenaires des Nations Unies, ainsi que dans le cadre de l'Initiative Elsie pour la participation des femmes aux opérations de paix, nous veillons à ce que plus de femmes participent aux efforts de prévention des conflits, de stabilisation et de maintien de la paix. De plus, grâce aux Principes de Vancouver sur le maintien de la paix et la prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats, nous réalisons des progrès importants pour protéger les enfants touchés par les conflits, et ce, à travers le monde.

« Au nom de tous les Canadiens, je remercie les Casques bleus canadiens - qu'ils soient militaires, policiers ou civils - pour leur courage et leur service. Grâce à votre dévouement, vous avez aidé à bâtir une paix et une sécurité durables pour des millions de gens à travers le monde. »

