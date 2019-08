IN Groupe entre en négociation exclusive pour acquérir SURYS





PARIS, 9 août 2019 /PRNewswire/ -- Le nouvel ensemble constituerait un acteur de référence présent en France et à l'international sur les marchés de l'identité, de la traçabilité et du bancaire, des composants de sécurité aux solutions numériques et biométriques.

IN Groupe (ex-Imprimerie Nationale), spécialiste mondial de l'identité et des services numériques sécurisés, annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de SURYS, référence mondiale dans les solutions optiques de sécurité, leader sur le marché de la sécurisation des documents et pionnier de l'authentification opto-digitale, en vue de son acquisition.

L'expertise de SURYS dans l'authentification et la protection des données variables des documents, dans l'analyse d'images et dans les algorithmes de prise d'empreintes viendrait compléter l'offre globale d'IN Groupe en matière d'identité et de services, et notamment dans ses activités de composants sécurisés pour titres d'identité et activités bancaires, dans ses solutions biométriques et dans ses offres d'identité numérique et de traçabilité de produits sensibles.

Plus largement, cette acquisition viendrait consolider le maintien d'une filière française en matière d'identité au bénéfice des titres et documents d'identité français.

SURYS (plus 400 salariés à travers le monde) est actuellement détenue par Hugues Souparis, fondateur et actionnaire majoritaire, accompagné des fonds d'investissement Abénex et Cathay Capital, ainsi que par son management.

Sous réserve des conditions réglementaires usuelles, incluant la procédure d'information - consultation des institutions représentatives des deux groupes, la réalisation de l'opération d'acquisition devrait être finalisée d'ici à la fin du second semestre 2019.

www.ingroupe.com and www.surys.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/958788/IN_Groupe_and_SURYS_Logo.jpg

