L'aménagement du parc Trenton assurera la participation des résidents de tous âges et encouragera l'adoption de modes de vie sains et actifs





TRENTON, NS, le 9 août 2019 /CNW/ - Investir dans l'infrastructure de loisirs aide les populations des collectivités à se rassembler et à demeurer actives. Les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse reconnaissent que des investissements stratégiques dans l'infrastructure de loisirs, y compris le financement de projets de rénovation de parc, jouent un rôle clé dans le soutien du dynamisme des collectivités tout en créant de bons emplois qui contribuent à la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Sean Fraser, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Nova-Centre, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, de l'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure, au nom de Chuck Porter, ministre des Affaires municipales et du Logement et de Shannon MacInnis, maire de Trenton, a annoncé le financement d'importantes rénovations et du redéveloppement du parc Trenton.

Ce projet prévoit la création d'une aire de jeux accessible qui comprendra un terrain de jeux, une piscine et une aire de pique-nique améliorées, des sentiers rénovés, une capacité de stationnement accrue, des étangs, des quais de pêche et des ponts piétonniers améliorés, un parc à chiens clôturé ainsi qu'une cantine rénovée. Ces améliorations du parc permettront de rendre les installations accessibles universellement ainsi que d'assurer l'utilisation la plus répandue possible du site et la participation des gens de tous âges.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,2 millions de dollars pour la réalisation de ce projet dans le cadre du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse verse une contribution de plus de 1,2 million de dollars pour ce projet, et la Ville de Trenton apporte un financement de 254 518 $.

« L'amélioration des espaces verts et récréatifs du parc Trenton fera de la ville de Trenton et de tout le comté de Pictou un endroit où il fait bon vivre. Ce projet rendra le parc plus accessible à tous et encouragera les membres de notre communauté à adopter un mode de vie sain et actif. »

Sean Fraser, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Nova-Centre

« Le gouvernement est heureux de financer ce projet qui permettra de fournir de nouvelles infrastructures et d'améliorer les infrastructures existantes dans le parc municipal. Ce projet offre un espace où les gens de tous âges et de toutes capacités peuvent profiter du plein air. Des investissements comme celui-ci favorisent des modes de vie sains et actifs et contribuent à rendre nos collectivités plus dynamiques. »

L'honorable Lloyd Hines, ministre des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure, au nom du ministre des Affaires municipales et du Logement, Chuck Porter

« Trenton Park est la fierté de Trenton depuis de nombreuses années. Nous sommes très heureux du financement annoncé aujourd'hui par les gouvernements fédéral et provincial, qui assure l'héritage de notre parc et en fait une destination de choix pour tous dans le comté de Pictou et au-delà. »

Shannon MacInnis, maire de Trenton

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 26,9 milliards de dollars permettent de soutenir des projets d'infrastructure verte, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, un plan d'action fédéral-provincial de deux ans visant à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

main-d'oeuvre qualifiée/immigration;



innovation;



croissance propre et changements climatiques;



commerce et investissement;



infrastructures.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural mise sur des investissements fédéraux permanents et présente une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au coeur de la Stratégie canadienne pour la connectivité se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un financement additionnel pour le programme Brancher pour innover, le nouveau Fonds pour la large bande universelle et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

