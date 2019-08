La Semaine italienne de Montréal est de retour pour une 26e édition du 9 au 18 août 2019





Montréal, le 9 août 2019 /CNW Telbec/ - La Semaine italienne de Montréal est un événement culturel important qui se déploie à travers la ville depuis maintenant 25 ans. En cette saison estivale, les festivalières et les festivaliers de tous les horizons sont invité-e-s à venir découvrir et célébrer les apports de l'Italie à la culture canadienne par le partage de sa musique, de son art et de sa gastronomie. Au programme cette année: concerts, pièce de théâtre musicale, opéra, festival de films, expositions, cours de cuisine et circuits historiques, pour n'en citer que quelques exemples. La Semaine italienne de Montréal vous attend pour une 26e édition du 9 au 18 août 2019!

« Avec les célébrations entourant la 26e édition de la Semaine italienne de Montréal, nous souhaitons non seulement que les festivaliers continuent de découvrir la culture italienne, mais aussi qu'ils se l'approprient. Nous espérons que cette édition sera inoubliable ! »



- Josie Verrillo, directrice générale du Congrès des Italo-canadiens

Chanteur bien connu de la communauté italo-canadienne, Marco Calliari s'unit une fois de plus à la Semaine italienne de Montréal en tant que porte-parole de l'événement. Célébrant 30 ans de carrière avec un nouvel album intitulé « Bang! Bang! », Calliari sera sur scène avec Peppe Voltarelli vendredi le 16 août dans la Petite Italie.

Cette année, la région de la Calabre sera mise en valeur à travers les événements de la Semaine italienne. Durant la grande fin de semaine dans la Petite Italie du 16 au 18 août, le boulevard Saint-Laurent abondera d'activités culturelles et gastronomiques: exposant-e-s, concours de dessert, exposition de Fiat, défilé de mode « Moda sotto le stelle », ainsi que de nombreux spectacles, notamment celui de la chanteuse Daniela Fiorentino. Pour clôturer cette 26e édition, l'opéra « Pagliacci » de Ruggero Leoncavallo, accompagné de l'orchestre symphonique dirigé par le maestro Gianluca Martinenghi, aura lieu dimanche le 18 août.

Présentée par MastroMD et San DanieleMD, la Semaine italienne de Montréal est un festival écoresponsable et un incontournable de la scène estivale montréalaise. Les événements sont gratuits, accessibles à tous-tes et occuperont plusieurs arrondissements de Montréal, ainsi que Laval:

9 AU 15 AOÛT

Festival de films (Centre Leonardo da Vinci, Casa d'Italia et l'Université Concordia )

10 AOÛT

Notre-Dame -de-Grâce ( Parc Georges-Saint-Pierre )

10 AOÛT

Montréal-Nord ( Parc Saint-Laurent et Parc Aimé-Léonard)

11 AOÛT

Laval (Parc de Lausanne)

10 AU 12 AOÛT

Rivière-des-Prairies (Paroisse Maria-Auxiliatrice)

13 AOÛT

LaSalle ( Parc Ouellette )

15 AOÛT

Saint-Léonard ( Parc Wilfrid-Bastien )

16 AU 18 AOÛT

Petite Italie (boulevard Saint-Laurent , de Jean-Talon à Beaubien)

Consultez italfestmtl.ca pour la programmation complète du festival.

À PROPOS DE LA SEMAINE ITALIENNE DE MONTRÉAL

La Semaine italienne de Montréal est un festival culturel se déployant à travers la ville et célébrant la beauté et la diversité de l'Italie. Cette célébration offre à plus d'un demi-million de festivaliers et festivalières une grande variété de spectacles et d'activités mettant à l'honneur l'art, la musique, la gastronomie, la mode et le folklore italien. Les événements de la 26e édition du festival se dérouleront du 9 au 18 août 2019.

SOURCE Congrès national des Italo-Canadiens

Communiqué envoyé le 9 août 2019 à 09:00 et diffusé par :