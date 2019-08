BMO Banque de Montréal renforce son partenariat avec la plateforme de technologie financière Blend pour améliorer la technologie de la Banque et rehausser l'expérience client





MONTRÉAL, le 9 août 2019 /CNW/ - BMO est heureux d'annoncer un partenariat élargi avec Blend, une plateforme de prêt numérique de premier plan, après avoir participé en tant qu'investisseur stratégique à la récente série E de la société. Cette relation élargie accélérera davantage la stratégie numérique de la Banque en Amérique du Nord.

« Les clients nous disent qu'ils recherchent des expériences avant tout numériques, et faire équipe avec Blend nous offre la possibilité de trouver des moyens novateurs de fournir des solutions numériques aux clients tout au long de leur parcours bancaire », a déclaré Brett Pitts, chef - Stratégies numériques, BMO Groupe financier. « Les partenariats stratégiques, comme celui que nous avons conclu avec Blend, sont des vecteurs essentiels de l'accélération et du développement de notre stratégie numérique et, ensemble, nous allons créer des expériences clients innovatrices. »

« BMO a été un excellent partenaire dans les efforts que nous avons déployés pour transformer l'expérience bancaire et aider nos clients à approfondir leurs relations avec leurs propres clients », a déclaré Tim Mayopoulos, président de Blend. « Nous sommes impatients de poursuivre notre travail ensemble afin de trouver des solutions numériques innovantes permettant aux personnes de s'approprier leur vie financière et d'atteindre leurs objectifs. »

BMO collabore actuellement avec Blend pour offrir aux clients américains des expériences numériques dans le domaine des prêts hypothécaires et du crédit garanti par la valeur nette des propriétés. Dans le cadre de ce partenariat, la Banque continuera d'explorer les possibilités de numérisation et d'accélérer davantage le processus bancaire pour ses clients canadiens et américains.

À propos de BMO Groupe financier

Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif de 830 milliards de dollars au 30 avril 2019 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de 12 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : Services bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

À propos de Blend

Blend rend le processus d'obtention d'un prêt plus simple, plus rapide et plus sûr. Grâce à sa plateforme de prêt numérique, Blend aide les institutions financières telles que Wells Fargo et la U.S. Bank à accroître leur productivité et à offrir une expérience client exceptionnelle. La société traite régulièrement près de deux milliards de dollars de prêts hypothécaires et à la consommation chaque jour, aidant ainsi des millions de consommateurs à s'installer chez eux et à accéder au capital dont ils ont besoin pour vivre mieux. Pour plus de renseignements, visitez blend.com.

