Début des 43e Championnats d'athlétisme pour jeunes de la Légion au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse.





OTTAWA, 09 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Championnats nationaux d'athlétisme pour jeunes 2019 de la Légion royale canadienne, accueillis par l'Université du Cap-Breton ainsi que la filiale de Sydney Mines de la Légion, ont débuté en Nouvelle-Écosse.



Plus de 700 athlètes de partout au pays sont à Sydney du 9 au 11 août pour prendre part aux seuls championnats canadiens d'athlétisme pour les catégories des moins de 16 ou 18 ans. «?Le degré de performance athlétique à ces jeux est incroyable à voir?», affirme Brian Weaver, président du Comité des sports de la Légion et vice-président national. «?J'ai hâte de voir les records, les amitiés et le plaisir?; nous souhaitons bonne chance à tous nos athlètes?!?»

Cette année est la 43e année pour l'événement organisé par la Légion. Cette compétition a pris naissance grâce au soutien des légionnaires et à la promotion du sport chez les jeunes comme activité saine, pour aider les enfants dont le père ou la mère était en service à l'étranger ou avait servi dans les forces armées. Plus tard, la Légion a développé des programmes sportifs locaux, provinciaux et nationaux pour les jeunes, qui aboutissent maintenant à ces championnats.

«?L'Université du Cap-Breton est ravie d'accueillir plus de 700 athlètes qui participeront au Championnat pour jeunes en athlétisme. Ce sont nos futurs athlètes des Jeux du Canada et des Jeux olympiques et nous sommes honorés de les accueillir sur notre campus?», a déclaré David C. Dingwall, président et vice-recteur de l'UCB. «?L'UCB offre à ces athlètes des installations de classe mondiale imprégnées de la culture et de l'hospitalité du Cap-Breton?; ce sera une expérience qu'ils n'oublieront pas de sitôt?».

Le thème des Championnats de cette année est le jour J. Il y a 75 ans, plus de 14?000 Canadiens ont foulé la plage Juno : plus de 350 ont perdu la vie et 600 ont été blessés le premier jour. Dans les suites de la lutte pour la libération de la Normandie, plus de 18?000 Canadiens ont péri ou ont été blessés. «?Au cours des Jeux de cette année, nous nous souviendrons des sacrifices ultimes consentis le jour J?», a déclaré Tom Irvine, président national. «?Ces jeux reflètent la liberté et les possibilités que nous ont offertes les vétérans qui sont venus avant nous et qui continuent à nous servir aujourd'hui.?»

La direction nationale de la Légion parraine des centaines d'athlètes chaque année, avec l'appui des filiales et des directions provinciales ou territoriales de partout au pays. Plusieurs centaines d'autres jeunes se joignent à nous en tant qu'athlètes du volet ouvert. Cette année, 314 concurrents représentent toutes les directions de la Légion, et il y a 407 athlètes au volet ouvert.

Plusieurs anciens athlètes de la Légion ont par la suite participé à des compétitions au niveau international, notamment dans le cadre des Jeux du Commonwealth, des Jeux panaméricains et des Jeux olympiques. Les résultats seront disponibles tout au long de la compétition.

