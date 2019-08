J.D. Irving, Ltd est fière de commanditer le Congrès mondial acadien 2019





DIEPPE, Nouveau-Brunswick, 09 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chez J.D. Irving, Limited, nous sommes fiers d'être un commanditaire principal de la 6e édition du Congrès mondial acadien (CMA) en 2019. Le CMA prendra place à l'Île-du-Prince-Édouard et dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick, du 10 au 24 août. L'objectif de ce rassemblement international, qui se tient tous les cinq ans, est de réunir les collectivités acadiennes du monde entier et toutes les personnes qui s'intéressent à la culture acadienne. L'événement permettra aux régions hôtes de célébrer la culture acadienne, une culture vivante et dynamique.



Outre cette commandite, les employés de J.D. Irving agiront à titre de bénévole lors de diverses activités durant les deux semaines que durera cette grande rencontre, qui débutera le 10 août à Abram-Village, sur l'ÎPÉ, et qui se terminera le 24 août à Shediac, au Nouveau-Brunswick.

« Les Acadiens de l'Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick sont heureux et fiers d'accueillir ce grand rassemblement, » a déclaré Claudette Thériault, la présidente du CMA 2019. « Nous sommes reconnaissants d'avoir le soutien de J.D. Irving pour cet événement exceptionnel. »

« Nous sommes heureux d'appuyer le CMA 2019 à titre de commanditaire principal, » s'est réjoui le co?pdg de J.D. Irving, Limited, M. Robert K. Irving, « Plusieurs de nos employés sont d'origine acadienne, et nous sommes fiers d'appuyer et de promouvoir la riche histoire culturelle de notre région. Cet événement est une excellente occasion pour les bénévoles et les participants d'avoir un apport positif au sein de leur collectivité et de célébrer le patrimoine acadien. »

Le CMA 2019 mettra en valeur une identité acadienne à la fois moderne et authentique et accueillera tous ceux et celles qui l'apprécient. Divers grands spectacles seront offerts un peu partout dans la région hôte, au cours desquels on célébrera les 25 dernières années de musique acadienne en explorant les racines populaires, country et traditionnelles. Plus 100 000 personnes sont attendues.





