Lenovo présente ses serveurs à socket unique, spécialement conçus pour les charges de travail edge et à forte intensité de données





Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY), un leader technologique de la Transformation Intelligente, a présenté aujourd'hui ses plateformes de serveur Lenovo ThinkSystem SR635 et SR655, deux des plus puissants serveurs à socket unique du marché. À l'heure où les entreprises doivent faire plus avec moins, les nouvelles solutions de Lenovo permettent de bénéficier des performances d'un serveur à double socket au prix d'un serveur à simple socket. Ces nouveaux ajouts à la vaste gamme de serveurs Lenovo reposent sur les processeurs AMD EPYCtm 7002 de nouvelle génération. Ils ont été spécialement conçus pour gérer les charges de travail en constante évolution et à forte intensité de données, telles que la sécurité vidéo, le stockage défini par logiciel et l'intelligence réseau, ainsi que pour prendre en charge des environnements virtualisés et edge. Le résultat est une solution qui allie puissance et efficacité destinée aux clients pour qui l'équilibre entre débit et sécurité, le tout avec une évolutivité aisée, est très important.

« La quête sans fin d'innovations de Lenovo pour accélérer la transformation intelligente de nos clients a joué un rôle primordial dans notre ascension pour devenir l'un des équipementiers de centres de données à la croissance la plus rapide au monde », a déclaré Doug Fisher, directeur de l'exploitation et vice-président principal des unités commerciales, Lenovo Data Center Group. « Aujourd'hui, Lenovo étend sa relation avec AMD avec de nouvelles solutions entièrement optimisées pour aider nos clients communs à faire face à des charges de travail complexes et à forte intensité de données, leur permettant de faire plus avec moins, tout en leur assurant une sécurité sans compromis de bout en bout. »

Les organisations doivent jongler entre priorités commerciales et budgets serrés. Les nouvelles plateformes de serveur ThinkSystem SR635 et SR655 de Lenovo permettent non seulement aux clients d'exécuter davantage de charges de travail sur moins de serveurs, mais offrent également des économies pouvant atteindre 73 % sur des licences logicielles potentielles1, permettant aux utilisateurs d'accélérer plus efficacement les charges de travail émergentes. De plus, les clients peuvent réduire de 46 % leur coût total de possession (total cost of ownership, TCO)2. Les seize records du monde des serveurs ThinkSystem SR635 et SR655, dont deux en matière d'efficacité énergétique, viennent renforcer ces gains d'efficacité en termes de charge de travail et d'économies de TCO.3. Le résultat net de toutes ces améliorations est une performance supérieure à meilleur prix.

Les ThinkSystem SR635 et SR655 de Lenovo offrent davantage de débit, une latence plus basse et une densité de coeur plus élevée, ainsi que la plus grande capacité de disque NVMe qui soit parmi toutes les sockets simples du marché. Au-delà de cela, les nouveaux systèmes à processeur AMD EPYCtm de 2e génération offrent également une solide opportunité pour l'activation de solutions d'infrastructure hyperconvergées supplémentaires. Cela permet à Lenovo de proposer vSAN aux clients ainsi que d'autres noeuds certifiés et les futurs appareils définis par le logiciel ThinkAgile, pour un déploiement, une gestion et une évolutivité simples.

Rendre possibles les villes intelligentes

Selon de nouvelles prévisions de l'IDC, il y aura 41,6 milliards d'appareils connectés à l'Internet des objets (IdO) d'ici 2025, le tout générant 79,4 zettaoctets de données4. Une grande partie de cette croissance sera dérivée de l'IdO et des technologies de sécurité vidéo. Les nouvelles solutions de Lenovo sont particulièrement adaptées aux cas d'utilisation où une plus grande puissance de calcul est nécessaire dans les espaces confinés, avec une consommation moindre d'énergie. Un exemple de ceci est la sécurité vidéo pour la sécurité publique dans les villes intelligentes, les campus et les transports en commun. Les gouvernements et autres organisations de sécurité publique sont chargés de surveiller ces environnements, d'identifier rapidement et avec précision les menaces potentielles et d'intervenir au plus vite. Le ThinkSystem SR655 de Lenovo, associé au logiciel de Pivot3, fournit une solution de sécurité vidéo informatique edge capable de prendre en charge jusqu'à 33 % plus de caméras vidéo supplémentaires par noeud5 que les solutions similaires. Avec l'augmentation de la bande passante de PCIe® 4.0, soutenue par les processeurs AMD EPYCtm de 2e génération, les clients bénéficient d'un transfert de données plus rapide de l'edge vers le coeur et d'une plus grande capacité de stockage, permettant un rappel plus rapide des vidéos à des fins de reconnaissance et d'analyse.

Les configurations NVMe ultra-denses de ces nouvelles solutions Lenovo avec processeurs AMD permettent aux utilisateurs de stocker et d'accéder à d'énormes quantités de données. Prenant en charge jusqu'à six unités de traitement graphique (graphics processing units, GPU) simple largeur ou trois unités double largeur, ces nouveaux systèmes permettent de traiter et d'analyser les vidéos haute définition beaucoup plus rapidement et efficacement. Les GPU associés au nouveau processeur AMD permettent des taux d'enregistrement vidéo plus rapides, une analyse vidéo améliorée et un apprentissage automatique optimisé, aidant ainsi les gouvernements et autres organisations à mieux protéger les personnes qu'ils desservent.

« La combinaison de la qualité et de la résilience de Lenovo et des performances exceptionnelles du processeur AMD EPYC de 2e génération offre ce dont nos clients ont besoin pour prendre en charge leurs déploiements critiques », a déclaré Bruce Milne, vice-président, directeur du marketing et directeur général de Pivot3. « À l'heure où les clients de Pivot3 élargissent leur utilisation des infrastructures intelligentes pour des situations d'utilisation sûres dans les aéroports, les campus, les lieux d'hospitalité et les transports, la sécurité, la résilience et la simplicité de gestion à grande échelle revêtent une importance capitale. AMD et Lenovo nous permettent de fournir tout cela et de satisfaire pleinement nos clients. »

Maximiser la valeur de la virtualisation

Dans les environnements virtualisés, les organisations doivent souvent choisir entre performance maximale et sécurité. Les VM assistées par matériel et les fonctions de sécurité de chiffrement de la mémoire des processeurs AMD EPYCtm 7002, en combinaison avec les solutions ThinkShield de Lenovo, permettent de résoudre ce dilemme en utilisant une couche de sécurité supplémentaire pour la virtualisation qui isole et réduit les menaces au niveau du centre de données. De plus, étant donné que le chiffrement VM réside au sein du matériel plutôt que dans le logiciel ou l'hyperviseur, ceci se fait sans compromettre les performances du système. La sécurité est également de la plus haute importance dans les analyses vidéo et les cas où la sécurité publique est en jeu. Certaines nouvelles fonctionnalités, telles que le commutateur d'intrusion physique qui peut détecter et empêcher toute manipulation non autorisée, permettent aux organisations d'exploiter en toute confiance leurs systèmes de sécurité sur les plateformes sécurisées de Lenovo. Avec jusqu'à 64 coeurs par socket et des performances accrues, ces nouvelles solutions de Lenovo permettent aux organisations d'héberger davantage de machines virtuelles par serveur, offrant ainsi une plus grande capacité informatique distribuée et une efficacité accrue de la charge de travail.

Libérer les réseaux plus intelligents avec l'intelligence des données

De nombreux clients attendaient ces systèmes avec impatience en raison de leur capacité à gérer des charges de travail à forte intensité de données, notamment Allot, un fournisseur mondial de solutions innovantes de sécurité et d'intelligence réseau destinées aux fournisseurs de services de communication (FSC) et aux entreprises. Ces clients ont besoin de solutions capables de transformer les données de réseau, d'application, d'utilisation et de sécurité en informations exploitables permettant de rendre les réseaux de leurs clients plus intelligents et de sécuriser davantage leurs utilisateurs. Le marché exige que ces solutions répondent à leurs besoins en constante évolution et les aident à faire face aux nouveaux problèmes qui font surface à mesure de l'évolution des exigences informatiques.

« L'intégration par Lenovo des technologies I/O et de traitement de nouvelle génération permet à Allot de gérer davantage de bande passante réseau à des vitesses plus élevées, nous permettant ainsi de tirer des enseignements exploitables d'un trafic de plus en plus dense, et ce sans aucune dégradation des performances », a déclaré Mark Shteiman, vice-président adjoint du département Gestion des produits chez Allot. « Les fournisseurs de services de communication et les entreprises que nous soutenons ont besoin de voir et de réagir en temps réel aux besoins de leur réseau. Nous avons évalué les prototypes des plateformes de serveur ThinkSystem SR635 et SR655 de Lenovo et avons été immédiatement impressionnés. »

Les nouvelles solutions ThinkSystem SR635 et SR655 de Lenovo sont désormais disponibles auprès des représentants commerciaux de Lenovo et de ses partenaires de distribution dans le monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com/us/en/data-center/single-socket-innovation

____________________________

1 Licences logicielles :

(a.) Serveurs 9x x3650 M5 -18 sockets VMware vSphere 6 avec 5 ans de support (9 390,48 USD par socket) = 169 020 USD

(b.) Serveurs 5x SR655 ? 5 sockets VMware vSphere 6 avec 5 ans de support = 46 950 USD **coûts de licences logicielles établis par le DCSC (https://dcsc.lenovo.com/#/) le 2 juin 2019

2 Calcul du TCO : Données consultées le 9 juin 2019 : https://amd.valuestoryapp.com/epyc/sales ; https://dcsc.lenovo.com/#/ | VMware vSphere 6 avec 5 ans de support (9 390,48 USD par socket) | Serveurs 9x x3650 M5 (Xeon E5-2699 v3 2,3GHz) ? 2 CPU x 18 coeurs = 320 VM | TCO Total : 389 908 USD | 5x SR655 (AMD EPYC 7002 @ 2,2GHz (225W) ? 1 CPU x 64 coeurs = 320 VM | TCO Total : 179 822 USD

3 https://lenovopress.com/lp1197

4 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS45213219

5 Point de preuve Pivot3 ? 65 caméras sur un noeud (prise en charge actuelle) ? Intégration SR655, configuration AMD ? 86 caméras sur un noeud (flux vidéo 1080p, 30 images/seconde)

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une société Fortune Global 500 pesant 50 milliards USD qui emploie 57 000 personnes et exerce ses activités dans 180 marchés du monde. Focalisés sur une vision audacieuse qui est de fournir une technologie plus intelligente à tous, nous développons des technologies transformatrices qui créent une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable. En concevant et construisant le portefeuille le plus complet d'infrastructures et d'appareils intelligents au monde, nous avons également pris la tête d'une Transformation Intelligente, dont l'objectif est de créer de meilleures expériences et opportunités pour des millions de clients à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Weibo et lisez les toutes dernières nouvelles via notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 9 août 2019 à 07:35 et diffusé par :