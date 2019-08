Canopy Growth renforce sa position en tant que chef de file mondial dans le domaine de la recherche sur le cannabis en concluant une entente visant à faire l'acquisition de Beckley Canopy Therapeutics





SMITHS FALLS, ON, le 9 août 2019 /CNW/ - Canopy Growth Corporation (« Canopy Growth » ou la « Société ») (TSX: WEED) (NYSE: CGC) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente en vue de faire l'acquisition de la société de recherche médicale axée sur les cannabinoïdes, Beckley Canopy Therapeutics (« Beckley Canopy »). L'acquisition regroupe le programme de recherche en propriété exclusive de Canopy et la plateforme de recherche de Beckley Canopy, détenue en propriété partielle par Canopy Growth, afin de combiner les meilleures équipes, ainsi que les meilleurs programmes et travaux cliniques au moyen d'un seul plan stratégique. Par ailleurs, la division de recherche appuie directement les efforts commerciaux de Spectrum Therapeutics partout dans le monde. Dans le cadre de l'acquisition, Canopy Growth acquiert également les actions en circulation de Spectrum Biomedical UK, la division commerciale de la Société au Royaume-Uni, alors que ce marché commence à se développer et à devenir une occasion commerciale viable.

Avec l'acquisition de C3, et les plans de recherche et développement de Canopy Growth qui sont en pleine expansion partout dans le monde, la Société consolide son statut de véritable chef de file mondial en matière de recherche sur les cannabinoïdes. Spectrum Therapeutics tirera parti des propriétés intellectuelles de Beckley Canopy, accélérera ses programmes complets de recherche, recueillera des données sur les produits et formulations de la Société et, au bout du compte, améliorera l'accès des patients aux médicaments à base de cannabinoïdes à l'échelle mondiale.

« L'acquisition de Beckley Canopy permettra à Spectrum Therapeutics de continuer d'accroître son leadership mondial en matière de cannabis thérapeutique, renforçant sa présence au Royaume-Uni et, plus généralement, dans toute l'Europe - une région qui souhaite obtenir des données cliniques plus solides sur les médicaments à base de cannabis, a déclaré Mark Zekulin, chef de la direction, Canopy Growth Corporation. Nous sommes emballés de continuer de travailler avec la formidable équipe de direction de Beckley Canopy en vue d'accélérer la réalisation de notre vision commune visant à créer des formulations fondées sur des données probantes qui répondront aux besoins des patients partout dans le monde. »

Beckley Canopy a été formée (en anglais seulement) à titre de coentreprise en janvier 2018 par Beckley Research & Innovations (« BRI ») et Canopy Growth afin de faire avancer la recherche sur le cannabis médicinal et de mettre au point des médicaments à base de cannabis validés cliniquement, en mettant un accent sur la protection de la propriété intellectuelle. La plateforme de recherche combinait des chefs de file de l'Europe et de l'Amérique du Nord en recherche sur le cannabis, provenant de BRI et Canopy Growth, en vue de créer un partenariat solide et complémentaire en Europe, établi au Royaume-Uni. Depuis sa création, Beckley Canopy a réalisé d'importants progrès dans trois domaines initiaux de la recherche, à savoir la douleur associée au cancer, l'épargne des opioïdes et l'abandon du tabagisme, et d'autres recherches sont en cours.

Une fois l'acquisition conclue, Beckley Canopy sera entièrement intégrée à la plateforme actuelle de Spectrum Therapeutics et à l'équipe de direction en Europe, une région prioritaire pour la Société puisque les politiques relatives au cannabis thérapeutique et à l'accès offert aux patients continuent d'évoluer. L'équipe de direction de Beckley Canopy a connu beaucoup de succès au cours de la courte période qui a suivi la création de la coentreprise, et l'équipe de recherche chevronnée peut se targuer de cumuler 75 ans d'expérience en recherche pharmaceutique à l'échelle mondiale.

L'acquisition demeure assujettie à certaines approbations réglementaires et conditions de clôture. Elle devrait se conclure au cours des 60 prochains jours si les approbations sont accordées et les conditions sont satisfaites.

Poussons vert l'avenir (en Europe, de qualité pharmaceutique).

