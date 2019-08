MLP Care a poursuivi sa forte croissance au deuxième trimestre de 2019





ISTANBUL, 9 août 2019 /PRNewswire/ -- MLP Sa?l?k Hizmetleri A.?.(BIST : MPARK), le principal prestataire de soins de santé privé de Turquie, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier semestre 2019.

Principales données financières

l Au deuxième trimestre 2019, les revenus ont augmenté pour atteindre 889 millions de livres turques, en hausse de 23 % (T2 2018 : 720 millions de livres turques). En incluant les recettes des hôpitaux administrés, la croissance du chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2019 atteint 25 %. Par conséquent, la croissance réelle était bien supérieure au taux d'inflation de 15,7 % enregistré au cours des 12 derniers mois.

l Au deuxième trimestre de 2019, le BAIIA ajusté a augmenté de 21 %, portant sa marge à 15,0 %. Malgré la hausse des coûts unitaires, la marge du BAIIA ajusté au deuxième trimestre 2019 a été maintenu à des niveaux similaires à ceux du deuxième trimestre 2018. Hors autres recettes/(charges), la croissance du BAIIA a été de 50 %.

l Malgré les bons résultats opérationnels, une perte nette de 42 millions de livres turques a été enregistrée au deuxième trimestre de 2019 en raison de charges financières de 130 millions de livres turques.

l Le rapport dette/BAIIA ajusté net s'élevait à 2,5x au premier semestre 2019 et à 2,6x après prise en compte des obligations découlant de contrats de location simple liés à l'IFRS 16.

Principales données d'exploitation

l Les revenus du tourisme médical à l'étranger (FMT) ont continué de croître rapidement grâce au soutien d'activités de marketing dynamiques, et ont augmenté de 62 % au deuxième trimestre de 2019, conformément à nos attentes. Ainsi, la part du FMT dans le total des revenus a augmenté de 12 %.

l Contrairement à l'effet négatif du BAIIA de 11,5 millions de livres turques au cours du premier semestre de l'exercice précédent, les hôpitaux de Pendik et de Mersin n'ont enregistré qu'un BAIIA négatif de 1,4 million de livres turques au premier semestre de 2019.

Le Dr Muharrem Usta, président et directeur général de MLP Care, a déclaré :

« Au deuxième trimestre de 2019, nous avons enregistré une croissance réelle supérieure à l'inflation tant au niveau du chiffre d'affaires que du BAIIA. Nos revenus du tourisme médical à l'étranger (FMT) continuent de croître parallèlement à nos attentes grâce à la réussite de nos efforts publicitaires.

Alors que le marché de l'assurance maladie en Turquie continue de croître rapidement, le nombre de personnes bénéficiant d'une assurance complémentaire a augmenté pour la première fois de plus d'un million en juin 2019. Nous sommes fiers d'avoir pu maintenir notre position forte sur ce marché. L'accord signé en avril avec Bupa Ac?badem Sigorta a commencé à contribuer positivement à notre tendance de croissance dans le secteur de l'assurance privée des soins de santé.

Par ailleurs, nous sommes ravis d'accélérer nos études dans les domaines de la numérisation et de l'intelligence artificielle grâce à notre stratégie à long terme. En tant que société leader dans le secteur de la santé, nous pensons que nos efforts dans ces domaines marqueront les principales tendances de la santé dans notre pays et inspireront le secteur. »

À PROPOS DE MLP CARE

Nous sommes le plus important prestataire de services de soins privé de Turquie en termes de nombres d'hôpitaux, de lits et de couverture géographique ; nous possédons 31 hôpitaux, environ 6 000 lits et couvrons 17 villes à travers le pays. Nous traitons plus de 2 millions de personnes chaque année, et nos patients sont principalement issus des classes moyennes supérieures du marché. Nous offrons un éventail complet de soins allant de la gynécologie, la cardiologie, l'oncologie, l'orthopédie et les soins intensifs, jusqu'à des traitements complexes tels que les transplantations d'organes et de moelle épinière. Au 31 juin 2019, nous employons environ 20 000 collaborateurs, dont plus de 2 200 médecins, supervisés par une équipe du siège qui intègre les opérations de terrain, définit les stratégies et suit les performances en temps réel des 31 hôpitaux.

Pour obtenir des rapports financiers et des informations complémentaires sur MLP Care, visitez notre site Web à l'adresse http://investor.mlpcare.com/en/ ou contactez :

Dr Deniz Can Yücel

Directeur de la stratégie et des relations investisseurs

Tél. : +90-212-227-5555 (Ext : 1148)

E-mail : deniz.yucel@mlpcare.com

