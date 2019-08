Alpha Blue Ocean appelle à une réforme du conseil d'administration d'Element avant la tenue de l'AGE





Alpha Blue Ocean Advisers Inc. (« Alpha Blue Ocean »), société d'investissement alternatif, spécialiste des solutions financières innovantes pour les entités cotées en bourse, a appelé à réformer le conseil d'administration de la société norvégienne Element ASA (« Element ») avant la tenue de l'AGE le 19 août . Alpha Blue Ocean est le gestionnaire de portefeuille de European High Growth Opportunities Securitization Fund (« EHGO »), entité détentrice d'actions d'Element.

Pierre Vannineuse, fondateur d'Alpha Blue Ocean, a déclaré : « Il s'installe une inquiétude généralisée chez les actionnaires d'Element à propos de la contre-performance persistante de ses actions. Nous pensons que cela s'explique par de mauvais choix du conseil d'administration et de l'équipe dirigeante de la société. ABO est tout particulièrement déçu de l'effondrement du cours des actions depuis la dernière AG qui avait entériné l'actuel conseil d'administration d'Element. À notre sens il s'agit d'un référendum sur la stratégie (ou sur l'absence de stratégie) dont fait part le conseil d'administration d'Element ».

« Lors de la prochaine AGE, nous proposerons donc de nouveaux administrateurs qui, selon nous, seraient plus appropriés pour la prochaine phase de croissance d'Element.»

« Nous pensons en particulier qu'une possibilité de fusion inversée pour Element est envisageable dans le but de renforcer les actifs. Une telle initiative générerait une valeur accrue pour les actionnaires et servirait au mieux les intérêts de tous les actionnaires de la société. Nous avons hâte de collaborer avec d'autres actionnaires pour opérer le redressement de la société ».

Alpha Blue Ocean a été fondée par Pierre Vannineuse, gestionnaire de portefeuille pour une famille de fonds fonctionnant dans plusieurs juridictions. Alpha Blue Ocean est spécialisée dans le financement par dette et par action, souple, innovant et non invasif, pour des sociétés cotées en bourse partout dans le monde et dans divers secteurs, comme notamment la santé, l'énergie, l'exploitation minière et la technologie. Le bureau principal d'Alpha Blue Ocean est basé à Londres, au Royaume-Uni.

