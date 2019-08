Leicester City s'associe à Xpress Money





- Le Leicester City Football Club et Xpress Money annoncent un nouveau partenariat

- Xpress Money deviendra le partenaire de transfert de fonds officiel du club de football

- La société est l'une des marques de transferts de fonds connaissant la plus forte croissance dans le monde

LONDRES, 9 août 2019 /PRNewswire/ -- Le Leicester City Football Club s'est associé à l'une des marques de transferts de fonds connaissant la plus forte croissance dans le monde - Xpress Money - qui deviendra le partenaire de transferts de fonds officiel du club de football.

Constituée au Royaume-Uni en 1999, Xpress Money, une société Finablr, a connu une croissance exponentielle au cours des 19 dernières années et continue de fournir des services de transferts de fonds essentiels à de plus en plus de gens.

Xpress Money a aujourd'hui une présence croissante dans le monde avec une présence géographique dans 170 pays, y compris l'Angleterre ? où ses services permettent de connecter de nombreux membres de la communauté du Leicestershire avec leur famille et leurs amis dans le monde.

Des représentants d'Xpress Money ont visité King Power Stadium la semaine dernière pour rencontrer Steve Walsh, la légende du Club, et ils ont fait une visite spéciale en coulisses des installations.

Xpress Money a pour mission de faciliter les transferts de fonds pour des millions d'expatriés qui sont loin de chez eux. La société est reconnue comme l'une des sociétés de transferts de fonds internationaux la plus fiable avec un réseau de plus de 200 000 sites de partenaires dans le monde.

Sudhesh Giriyan, directeur général de Xpress Money, a déclaré : « La passion pour le football transcende les frontières, les nationalités et les ethnicités, et, par le biais de notre partenariat avec Leicester City, nous allons capitaliser sur l'attraction universelle du football pour maintenir vivant le sentiment du pays natal pour des millions de personnes dans le monde. »

« Le secteur des paiements est constamment au seuil de l'évolution et un partenariat de cette envergure pourrait catalyser nos plans d'expansion et nous aider à nous connecter à une communauté étendue. C'est bien simple, créer des opportunités et connecter les communautés est central à notre partenariat avec le Football Club. »

À l'approche de la nouvelle saison du Championnat d'Angleterre de football, des expériences et des évènements exclusifs sont prévus pour les clients de Xpress Money et pour les fans du LCFC à travers le monde.

Harj Hir, directeur des partenariats pour Leicester City, a confié pour sa part : « Nous sommes ravis d'établir un partenariat avec l'une des plus grandes sociétés de transferts de fonds au monde. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec l'équipe de Xpress Money et notre popularité dans le monde fournit la plateforme idéale qui permettra à notre partenariat de fournir des initiatives passionnantes. »

Cliquez ici pour en savoir plus sur Xpress Money.

À propos de Xpress Money :

Constituée en 1999, Xpress Money est une marque de transferts de fonds internationaux qui a une présence dynamique dans plus de 170 pays du monde via des partenariats couvrant un réseau de plus de 200 000 sites. C'est l'une des marques de transferts de fonds internationaux les plus fiables et les plus réputées dans le monde. Xpress Money offre à ses clients des façons pratiques, simples et sures de virer de l'argent à travers les zones géographiques. Son réseau étendu est renforcé par des collaborations avec des organisations de renom regroupant des opérateurs de transferts de fonds internationaux (IMTO), des établissements bancaires et non bancaires, des chaînes de vente au détail, des acteurs en matière de paiement en ligne et des sociétés de technologie financière. Les politiques de conformité et de sécurité d'avant-garde de Xpress Money garantissent un processus de transfert de fonds sûr et sans problème pour les clients.

Xpress Money est membre de Finablr , une plateforme mondiale de solutions de paiements et d'opérations de change. Avec leur connaissance approfondie des règlements, leur expertise en technologie et leurs partenariats leaders du secteur, les sociétés Finablr fournissent une large gamme de solutions financières personnalisées et fiables aux consommateurs et aux entreprises. Avec une portée mondiale couvrant plus de 170 pays, les sociétés Finablr ont traité plus de 150 millions de transactions en 2018 et géré près de 115 milliards USD pour leurs clients.

Pour en savoir plus, suivez nous sur Facebook : www.facebook.com/XpressMoney , Twitter : @Xpress_Money LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/xpress-money-services-ltd/ ou visitez www.xpressmoney.com

