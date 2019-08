La production cumulée de pompes à eau de Panasonic en Indonésie atteint les 30 millions d'unités





Le 8 août 2019, Panasonic a annoncé que la production cumulée de ses pompes à eau dans l'usine indonésienne de Panasonic Manufacturing Indonesia (PMI) a atteint 30 millions d'unités(*1) en avril cette année, soit environ 30 ans après le lancement de fabrication par l'entreprise de pompes à eau de la marque National (aujourd'hui Panasonic) en Indonésie en 1988. Une cérémonie marquant cet événement s'est tenue le 8 août. Ces pompes à eau ont également été exportées vers les pays voisins d'Asie du Sud-est et vers le Moyen-Orient pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans le monde.

[Contexte actuel des pompes à eau en Indonésie]

Certaines régions d'Asie, et notamment en Indonésie, demandent toujours à ce que des réseaux de distribution d'eau adéquats soient installés, et la vie des résidents est extrêmement tributaire de l'eau des puits. En Indonésie, l'eau pompée électriquement des puits est communément utilisée comme source d'eau domestique sauf pour l'eau potable. Certaines régions ne disposent toujours pas d'une capacité électrique suffisante, et l'utilisation d'une pompe gourmande en énergie, en même temps que des dispositifs d'éclairage, téléviseurs et réfrigérateurs risque de surpasser la quantité d'électricité contractée. Cela oblige de nombreuses familles à mener une vie de désagréments puisqu'elles doivent éteindre les autres appareils électriques en utilisant une pompe. En proposant un large éventail de produits, depuis les systèmes de petite puissance à faible capacité pour les ménages aux systèmes à grande capacité pour l'habitat, Panasonic a favorisé le développement de nouvelles pompes électriques répondant aux circonstances propres aux installations de distribution d'eau et aux puits des pays respectifs.

[Historique de la production des pompes à eau de Panasonic]

Panasonic propose actuellement les pompes à eau des marques Panasonic et SANYO en Indonésie, où la fabrication des pompes à eau de la marque National (aujourd'hui Panasonic) a été inaugurée en 1988. En 1998, une nouvelle usine a été construite et la production est passée à plus grande échelle. De plus, en 2011, la production des produits de marque SANYO a été lancée pour répondre plus rapidement à la demande.

PMI possède l'unique usine mondiale fabriquant les pompes à eau de marques Panasonic, SANYO et KDK. L'exportation vers les pays limitrophes a démarré en 1992 avec la Malaisie, suivie du Vietnam en 1998, du Myanmar en 1999. En 2016, les ventes se sont étendues au Moyen-Orient. En dépassant les frontières de l'Indonésie, Panasonic a contribué à de meilleures conditions de vie pour les habitants des autres régions de l'Asie du Sud-est et du Moyen-Orient à travers l'approvisionnement en eau.

Panasonic continuera à contribuer à l'amélioration de l'approvisionnement international en eau en Asie et au Moyen-Orient, en s'appuyant sur la puissance de sa technologie et de ses marques promue en Indonésie.

*1 : Production cumulée de pompes à eau de PMI de 1988 à avril 2019.

Historique de la production de 30 millions de pompes à eau

Panasonic a contribué à l'activité de l'approvisionnement en eau en Indonésie en introduisant de nouveaux produits sur le marché international tout en les adaptant aux milieux et aux modes de vie locaux. Cette activité en Indonésie s'est étendue à d'autres régions du monde pour améliorer les conditions de vie des individus.

À propos de Panasonic

