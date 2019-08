Le Dr Robert H. Xiao, chef de la direction de Perfect World : Créer des plates-formes et des produits culturels offrant un attrait international





SHANGHAI, 8 août 2019 /CNW/ - À la veille de la 17e édition de la ChinaJoy (China Digital Entertainment Expo & Conference), Perfect World a tenu une conférence de presse à Shanghai. Coïncidant avec le 15e anniversaire de Perfect World, la conférence avait pour thème « Aspirations for Future » (aspirations d'avenir).

Le Dr Robert H. Xiao, chef de la direction de Perfect World, a déclaré lors de la conférence que la mission principale de l'entreprise depuis le premier jour consiste à permettre aux utilisateurs de profiter du mode de vie gratifiant rendu possible grâce aux avancées technologiques et à l'innovation en matière d'art et de créativité. Cette mission demeure la même alors que Perfect World continue de servir des utilisateurs de partout dans le monde.

Accentuation de trois secteurs d'activité précis : le cinéma et la télévision, les jeux, et les sports électroniques

Perfect World a lancé sa division jeux en 2004. Sa première oeuvre, Perfect World, a connu un succès sans précédent pour son moteur 3D exclusif, le premier du genre en Chine, et pour son contenu traditionnel en langue chinoise tiré de The Classic of Mountains and Seas, contribuant à l'essor précoce de l'industrie chinoise des jeux. En 2008, Perfect World a mis sur pied la division cinéma et télévision; elle est rapidement devenue productrice de contenu de grande qualité pour le cinéma, les séries télévisées et les émissions de variétés.

Au cours des 15 dernières années, la firme a été reconnue par les utilisateurs pour ses capacités exceptionnelles de production, de recherche et de développement malgré une compétition féroce au sein de l'industrie, alors que son déploiement stratégique tourné vers l'avenir a ouvert la voie à l'adoption de nouvelles approches pour son développement continu.

En ce qui concerne sa feuille de route 2019, Perfect World est sur le point de lancer plusieurs séries télévisées, dont Youth Fight, Single Queen, The Legendary Tavern, Fearless, Flight Test Hero, Legend of Youth, Meng Jian Ji, Skate Into Love, Another Me, The Best of You In My Mind, Love Under the Moon, Homeland, Guardian Angel, Year After Year, Burning, Chinese Peacekeeping Force et Bi Hai Dan Xin, en plus des films Happy Little Submarine : Space Pals et The Whistleblower, de même que l'émission de variétés Back to Field 3.

Du côté des jeux, on peut citer comme exemples parmi les produits clés de Perfect World cette année les titres mobiles Return of the Condor Heroes 2, Forsaken World, Albireo, New Swordsman, New Fantasy Zhu Xian, Perfect World Mobile et ReEvolve. Les jeux sur console Human: Fall Flat et Absolver seront disponibles sous peu.

En plus des activités liées au cinéma, à la télévision et aux jeux, Perfect World s'est aussi taillé une place enviable dans le secteur des sports électroniques au cours des dernières années. La société est le distributeur officiel des titres renommés DOTA2 et CS:GO et continue à mettre sur pied des événements de sports électroniques de grande notoriété, comme les championnats asiatiques DOTA2. Plus particulièrement, les championnats internationaux DOTA2 (TI9), organisés par Valve Corporation avec l'appui de Perfect World, prendront leur envol à Shanghai ce mois-ci. Perfect World est désormais l'une des plus grandes sociétés de sports électroniques.

Dévoilement de la philosophie « Five Plus » pour la première fois

Perfect World compte parmi les premières sociétés de divertissement à avoir repoussé les frontières du marché national. De plus, comme première étape de son initiative de mondialisation, Perfect World a établi une filiale en propriété exclusive aux États-Unis en 2008. Au cours des 11 dernières années, la firme a offert ses produits dans plus de 100 pays et régions, les marchés clés étant les États-Unis, l'Europe et l'Asie. Perfect World a plus de 20 filiales dans le monde, principalement aux États-Unis, aux Pays-Bas, en France, en Corée du Sud et au Japon. C'est aussi la première société chinoise à établir un partenariat à long terme avec l'un des « Big Five », soit les cinq plus importants studios de Hollywood.

Comme le rappelle le Dr Xiao, « Perfect World établit une corrélation entre la croissance de la société et la hausse de l'intérêt pour la culture chinoise partout sur la planète. Avec autant d'employés, d'utilisateurs et de partenaires de grande qualité dans les marchés étrangers, nous avons pratiquement terminé notre déploiement mondial et avons entamé l'étape d'intégrer les ressources internationales de manière plus efficace et de créer des produits captivants de calibre mondial. »

Discutant des exportations culturelles, le Dr Xiao a fait remarquer que les entreprises s'affairent toujours à rendre leurs produits culturels attrayants, soulignant que celles qui réussissent leur expansion mondiale ont acquis une connaissance approfondie des valeurs les plus communes qui rassemblent tous les êtres humains.

Il a aussi expliqué davantage, pour la toute première fois, la philosophie « Five Plus » de Perfect World, qui est formée d'un « plus horizon », faisant la promotion de l'intégration des ressources mondiales, d'une « plus technology », qui crée une nouvelle expérience de consommation de divertissement à thématique culturelle, d'une « plus home », rehaussant l'attrait de la culture chinoise, d'un « plus format », permettant l'intégration de formats multiples, et de « plus feelings », mettant l'accent sur la responsabilité sociale.

Pendant la conférence de presse, le Dr Xiao a indiqué que les plans d'avenir de Perfect World focaliseront sur trois thèmes. D'abord, la société continuera de promouvoir sa division sports électroniques. En plus d'exploiter des produits de cette division et d'améliorer les événements de cette nature, elle cherchera à diversifier son modèle opérationnel et à augmenter ses investissements dans la sensibilisation aux sports électroniques, favorisant les échanges culturels chez les jeunes du monde entier.

Ensuite, la société respectera sa stratégie de mondialisation en dévoilant des produits de qualité qui amalgament des versions ayant un attrait global dans de nombreux marchés et localisées pour répondre aux attentes des joueurs issus de différents segments commerciaux. Enfin, la société établira des grappes industrielles, faisant la promotion de différents modèles pour une intégration transfrontalière en se concentrant sur la technologie, le protocole IP et les utilisateurs, qui forment le noyau de cet auditoire, a-t-il déclaré.

Au cours des 15 dernières années, Perfect World a obtenu la reconnaissance des utilisateurs pour ses capacités exceptionnelles de production, de recherche et de développement, et a cumulé des avantages uniques en créant des grappes industrielles. Aujourd'hui, Perfect World ne cesse d'innover. Comme l'a affirmé le Dr Xiao lors de la conférence, la société doit créer des plates-formes et des produits culturels offrant un attrait international, qui reflètent la volonté de bonifier sa présence dans les marchés du monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/958357/Perfect_World_CEO.jpg

SOURCE Perfect World Co., Ltd.

Communiqué envoyé le 8 août 2019 à 21:55 et diffusé par :