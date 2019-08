Assurant annonce la nomination de Christian Formby, nouveau président pour la zone Europe





Andy Morris prend un nouveau rôle de directeur commercial international pour renforcer les capacités de développement commercial de la société afin d'assurer sa croissance au sein de la région Asie-Pacifique et d'autres marchés

PARIS, le 8 août 2019 /PRNewswire/ -- Assurant, Inc. (NYSE : AIZ), leader mondial dans la prestation de solutions liées aux domaines immobilier et de la vie courante permettant d'appuyer, de protéger et de connecter les achats clés effectués par les consommateurs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Christian Formby au poste de nouveau président pour la zone Europe (sous réserve de l'approbation des autorités de réglementation compétentes). Christian Formby sera chargé du développement et de la mise en oeuvre de processus prioritaires stratégiques dans le cadre des opérations d'Assurant en Europe, dans le but d'encourager une croissance favorable pour l'entreprise en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni. En partenariat avec ses 1 600 employés européens, Christian Formby aura pour mission de créer des solutions innovantes qui répondront aux besoins des clients et des consommateurs, afin de continuellement améliorer les expériences client.

Christian Formby possède plus de 17 ans d'expérience à son actif dans le domaine des services financiers, ayant travaillé pour de grandes entreprises internationales tels que Goldman Sachs, Marsh, E&Y et Zurich Financial Services avant d'intégrer Assurant. Il a par le passé démontré son talent pour développer des stratégies et obtenir des résultats commerciaux à hautes performances dans le cadre de sa collaboration avec des leaders clés des services financiers et mobiles en Amérique latine.

Au fil de ses huit années de carrière chez Assurant, Christian Formby a occupé des postes de direction au sein des deux unités opérationnelles mondiales de la société liées aux domaines immobilier et de la vie courante, notamment un rôle de direction national, un poste de gestion régionale des pertes et profits, ainsi qu'une fonction de développement commercial au sein de plusieurs régions. Il a récemment occupé le poste de vice-président senior international chargé de la gestion des biens mondiaux d'Assurant. Avant cela, il occupait le poste de président et directeur général d'Assurant Puerto Rico & Caribbean, période au cours de laquelle l'activité de la branche portoricaine de la société a pu constater une croissance notable après avoir développé de manière significative ses partenariats avec de grands opérateurs mobiles.

Dans le cadre de son nouveau rôle, Christian Formby travaillera au Royaume-Uni en étroite collaboration avec Keith Meier, président à l'international.

« Christian est un leader accompli, non seulement de par sa focalisation sur les expériences client, mais aussi de par sa manière de gérer et d'impliquer nos employés, ce pour quoi nous lui vouons un grand respect et une grande admiration, a déclaré Keith Meier. Grâce à sa grande connaissance du monde de la vie connectée et de l'automobile, il contribue grandement au développement de notre activité et de notre culture chez Assurant, point positif clé pour la société alors que nous continuons à étendre notre activité en Europe et à accroître notre présence internationale aux quatre coins du globe. »

« Dans le cadre de nos efforts pour aider les consommateurs à protéger leurs appareils mobiles, appareils ménagers et électroniques et véhicules, la grande expérience de Christian et nos capacités globales seront particulièrement précieuses pour continuer à faire croître notre marque et à proposer nos services à nos clients en Europe. »

Interrogé sur son nouveau rôle, Christian Formby a déclaré : « C'est une période très intéressante pour aider notre activité en Europe à intégrer la prochaine phase de notre croissance, et j'ai hâte de pouvoir collaborer avec toute l'équipe et continuer à nous focaliser sur la prestation d'un service d'excellence et de produits leaders sur le marché pour nos clients et leurs propres clients. »

Christian Formby viendra remplacer Andy Morris, qui a été nommé au poste de directeur commercial en charge des marchés internationaux. Morris s'appuiera sur sa grande expérience en développement commercial et relations clients dans le cadre de sa nouvelle fonction, où il aura pour première mission de continuer à assurer la croissance d'Assurant en Europe et en Asie-Pacifique. Cette nomination fait écho à la croissance de l'activité internationale d'Assurant et à l'évolution des besoins de ses clients mondiaux au sein des différents marchés où la société est présente. Andy Morris sera responsable de la mise en oeuvre de programmes innovants visant à encourager une croissance supplémentaire dans les secteurs de la vie connectée, des technologies mobiles, des services financiers et de l'automobile. En s'appuyant sur la grande expérience d'Assurant sur de nombreux marchés internationaux, Morris aura pour objectif d'assurer la réussite locale de clients mondiaux, grâce à des insights consommateurs permettant de profiter de nouvelles opportunités d'amélioration de l'expérience client et d'encourager une croissance commerciale additionnelle à l'international.

« Ces changements reflètent les efforts continus que nous mettons en oeuvre pour tirer parti de notre talent hors pair afin de proposer nos services à tous nos clients et d'accélérer notre forte croissance au sein des marchés européen et international », a ajouté Keith Meier.

À propos d'Assurant :

Assurant, Inc. (NYSE : AIZ) est un chef de file mondial pour la prestation de solutions liées aux domaines immobilier et de la vie courante permettant d'appuyer, de protéger et de connecter les achats clés effectués par les consommateurs. Anticipant l'évolution des besoins des consommateurs, Assurant collabore avec les plus grandes marques au monde afin de développer des produits et services innovants et d'assurer des expériences clients optimisées. Société du classement Fortune 500 présente dans 21 pays, Assurant propose des solutions pour appareils mobiles, des contrats d'extension de garantie, des services de protection de véhicules, des assurances obsèques préfinancées, des assurances pour locataires et des assurances habitation pour propriétaires pour organismes prêteurs. La fondation Assurant Foundation vient en aide aux communautés mondiales en soutenant les différents partenaires et organismes caritatifs qui contribuent à protéger leur cadre de vie et les aident à s'épanouir, tirent parti des ressources locales existantes, encouragent l'inclusion et préparent les leaders de demain.

Plus de détails : assurant.com ou @AssurantNews.

