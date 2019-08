Yamaha Motor enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires consolidé





La société Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO : 7272) a annoncé aujourd'hui que, pour le premier semestre de son exercice budgétaire se terminant le 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires net consolidé de 855,9 milliards de yens était en hausse de 0,5 % par rapport à l'année précédente. La société a enregistré une diminution de 16,1 % de son bénéfice d'exploitation de 13,2 milliards de yens, tandis que son bénéfice courant a diminué de 9,1 % pour atteindre 70,2 milliards de yens, et que son bénéfice net distribuable aux actionnaires de la société mère a diminué de 8,4 % pour la période considérée, atteignant 52,2 milliards de yens.

Malgré l'augmentation des ventes des segments des services maritimes et financiers, le déclin des ventes des activités de mobilité terrestre et de robotique a entraîné un chiffre d'affaires net global inchangé. Bien que le bénéfice d'exploitation de l'activité consacrée aux produits maritimes ait augmenté, le bénéfice d'exploitation global a diminué en raison de l'appréciation du yen, d'une détérioration du mix régional de motos sur les marchés émergents, et du déclin des ventes de l'activité de robotique.

Bien que sur les marchés développés les ventes de motos aient diminué en raison de l'appréciation du yen, le bénéfice d'exploitation n'a pas été impacté grâce à une augmentation des ventes en Europe. Le chiffre d'affaires net de l'activité maritime a augmenté de 6,4 % grâce à une augmentation des ventes de moteurs hors-bord, de véhicules aquatiques et d'embarcations sportives en Amérique du Nord et en Europe. Le chiffre d'affaires des services financiers augmenté de 3,4 %.

Pour 2019, Yamaha Motor prévoit une diminution de 1,8 % du chiffre d'affaires net, atteignant 1 670,0 milliards de yens, avec un bénéfice d'exploitation qui devrait diminuer de 6,0 % pour atteindre 125,0 milliards de yens. Une diminution de 5,9 % du résultat net attribuable aux actionnaires de la société mère devrait avoir lieu, atteignant 80,0 milliards de yens, en raison d'un chiffre d'affaires stagnant résultant de la friction commerciale entre les États-Unis et la Chine, d'une réduction des ventes au Vietnam et de la détérioration du mix produit relatif aux motos à Taïwan.

Yamaha Motor (TOKYO : 7272) est un producteur leader mondial de motos, de produits maritimes, de produits électriques et de machines intelligentes. Les diverses activités et la grande variété de produits offerts par la société reposent sur ses technologies exclusives axées sur les moteurs, les châssis et coques, et le contrôle électronique. Yamaha Motor mène des opérations de développement, de production et de marketing à l'échelle mondiale, grâce à ses 140 filiales et à ses sociétés affiliées par mise en équivalence, basées dans 30 pays. Environ 90 % des ventes nettes consolidées de l'entreprise sont générées dans plus de 200 pays en dehors du Japon. La société applique une politique de constante restructuration de ses capacités globales d'ingénierie, de fabrication et de marketing pour assurer une croissance durable sur le long terme. Rendez-vous sur https://global.yamaha-motor.com/ir/report/.

