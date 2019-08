Celsius atteint les 300 millions de dollars de dépôts en cryptomonnaies et octroie plus de 2 milliards de dollars de prêts garantis par des cryptomonnaies au cours de sa première année





Le réseau Celsius (https://celsius.network/), la plateforme de cryptomonnaies leader de son secteur, annonce sa position de numéro un mondial avec plus de 300 millions de dollars d'actifs sous gestion et 2,2 milliards de dollars de prêts. Ces chiffres illustrent la croissance inégalée de la société au cours de sa première année de fonctionnement et font de Celsius la plateforme de prêt à la croissance la plus rapide du secteur. Par rapport à ses concurrents, Celsius possède davantage d'actifs sous gestion et a versé plus de BTC et d'ETH en intérêts à ses déposants que toutes les autres plateformes de prêt de cryptomonnaies réunies.

Le réseau Celsius a été fondé pour représenter sa communauté de déposants et permettre l'inclusion financière avec des services comme son portefeuille rapportant des intérêts élevés et des prêts à des taux d'intérêt annuels effectifs faibles.

Celsius a franchi plusieurs jalons dans l'industrie, notamment :

Celsius est à l'origine de plus de 2,2 milliards de dollars de prêts garantis par des cryptomonnaies depuis que le réseau a commencé ses opérations de prêt en juillet 2018

de prêts garantis par des cryptomonnaies depuis que le réseau a commencé ses opérations de prêt en juillet 2018 Celsius a dépassé les 300 millions de dollars d'actifs sous gestion en dépôts de clients et garanties à partir des prêts sous gestion

en dépôts de clients et garanties à partir des prêts sous gestion Celsius a finalisé plus de 160 000 transactions de prêts garantis par des cryptomonnaies

Celsius est au service de ses 40 000 membres dans plus de 150 pays

dans plus de 150 pays Celsius a distribué plus de 3 millions de dollars en paiements d'intérêts

Celsius a versé à ses déposants les meilleurs taux de l'industrie au cours de l'année écoulée sans minimum ou plafond et sans frais ou pénalités

Celsius a versé plus de BTC et ETH gagnés que tout autre acteur du secteur, reversant jusqu'à 80 % de ses revenus aux déposants, en comparaison du jeton BNB de Binance qui a reversé 20 % de ses profits sous forme de rachat et Nexo qui a distribué 30 % sous forme de dividende

Le réseau Celsius répond aux besoins financiers des consommateurs d'aujourd'hui dans le monde entier grâce à des revenus d'intérêts démocratisés et à une plateforme de prêt accessible via une application mobile. Fondé sur la conviction que les services financiers ne devraient servir que ce qui est dans l'intérêt de la communauté des déposants, Celsius est une plateforme moderne pour laquelle une adhésion donne accès à des services financiers organisés qui ne sont pas disponibles via les institutions financières traditionnelles. Les détenteurs de cryptomonnaies peuvent recevoir des intérêts en transférant leurs monnaies sur leur portefeuille Celsius et emprunter des dollars américains à des taux d'intérêt annuels effectifs aussi bas que 4,95 % en mettant en garantie leurs cryptomonnaies.

