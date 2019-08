Reitmans (Canada) Limitée annonce la nomination de Terry Yanofsky à son conseil d'administration





MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Reitmans (Canada) Limitée (TSX: RET) (TSX: RET-A) (« Reitmans » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui que Mme Terry Yanofsky a été nommée au conseil d'administration de la Société.

Mme Yanofsy a occupé des postes de haute direction dans les domaines de la commercialisation, du marchandisage, de la vente et de l'exploitation auprès de certains des détaillants les plus respectés au Canada, dont IKEA Canada, Intrawest Corporation, Victoria's Secret et La Senza. Elle occupe actuellement le poste de vice-présidente principale et directrice générale de Sephora Canada, où elle est responsable de tracer l'orientation stratégique de l'entreprise. Intellectuelle créative et dirigeante dynamique, Mme Yanofsy a développé un solide ensemble de compétences multicanales dans un environnement tant entrepreneurial que corporatif et apporte ainsi une approche équilibrée et rigoureuse pour donner une impulsion aux bénéfices, aux marges et aux résultats.

« Nous sommes privilégiés de compter Terry Yanofsky parmi les membres du conseil de Reitmans. Elle vient enrichir notre conseil de sa vaste expérience et de son impressionnant éventail de compétences dans tous les aspects du commerce de détail. Nous sommes convaincus que Mme Yanofsy apportera un concours inestimable à Reitmans dans l'atteinte de ses objectifs stratégiques et opérationnels, et nous nous réjouissons à la perspective de travailler avec elle », a affirmé Stephen F. Reitman, président et chef de l'exploitation de Reitmans.

À l'exception des déclarations de fait, lesquelles sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué sont prospectives. Toutes les déclarations, formulées d'après les attentes actuelles de la direction, comportent de nombreux risques et incertitudes, connus ou non, dont un nombre important est indépendant de la volonté de la Société. Parmi ces risques, citons, notamment : l'incidence de la conjoncture économique en général, la conjoncture générale de l'industrie de vente au détail, la saisonnalité, les conditions météorologiques et les autres risques qui sont inclus dans les documents publics de la Société, y compris ceux décrits aux rubriques intitulées « Gestion des risques d'exploitation » et « Gestion des risques financiers » du rapport de gestion de la Société. En conséquence, les résultats réels futurs peuvent s'avérer considérablement différents des résultats prévus contenus dans les déclarations prospectives qui reflètent les attentes de la Société uniquement en date du présent communiqué de presse. Les déclarations prospectives sont fondées sur les estimations, les opinions et les hypothèses actuelles de la Société, qui reposent sur la perception de la direction à l'égard des tendances historiques, des conditions actuelles et de l'évolution future prévue ainsi que d'autres facteurs qu'elle juge appropriés dans les circonstances. Les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations concernant les résultats et événements futurs prévus de la Société, les liquidités futures, les dépenses d'investissement planifiées, le montant des cotisations versées au régime de retraite, l'état et l'incidence de la mise en oeuvre de systèmes, la capacité de la Société à mettre en oeuvre avec succès ses initiatives stratégiques et ses mesures de réduction des coûts et d'amélioration de la productivité ainsi que l'incidence de telles mesures. Les lecteurs sont avisés de ne pas accorder une confiance exagérée à toute déclaration prospective ci-incluse. Ces déclarations traitent seulement de la situation à la date où elles ont été exprimées et la Société n'a aucune obligation et nie toute intention de mettre à jour ou de revoir de telles déclarations à la suite d'un quelconque événement, circonstance ou autre, sauf si les lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent l'y obligent.

