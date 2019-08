La Sun Life obtient l'approbation des autorités réglementaires pour renouveler son offre publique de rachat dans le cours normal des activités





TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (la «Compagnie») (TSX, NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui que le Bureau du surintendant des institutions financières et la Bourse de Toronto ont approuvé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'«offre»), annoncée précédemment. Aux termes de cette offre, la Compagnie pourra racheter un nombre maximal de 15 000 000 actions ordinaires pour les annuler (représentant environ 2,54 % des 591 039 889 actions ordinaires émises et en circulation au 31 juillet 2019).

L'offre permettra à la Compagnie d'acquérir plus d'actions ordinaires en vue de rembourser une partie du capital aux actionnaires dans le cadre de sa stratégie générale de gestion du capital.

L'offre s'ouvrira le 14 août 2019 et prendra fin le 13 août 2020, ou plus tôt à une date déterminée par la Compagnie ou dans l'éventualité où elle terminerait ses rachats avant cette date. Le volume moyen des opérations quotidiennes à la Bourse de Toronto au cours de la période de six mois terminée le 31 juillet 2019 s'établissait à 1 573 407 actions ordinaires. Conformément aux règles de la Bourse de Toronto, la Compagnie peut, chaque jour de Bourse, racheter un nombre d'actions pouvant aller jusqu'à 25 % de ce chiffre, sous réserve des règles de la Bourse de Toronto applicables aux achats de blocs de titres.

Les rachats aux termes de l'offre pourront être effectués par l'intermédiaire de la Bourse de Toronto, d'autres bourses canadiennes et/ou d'autres plateformes de négociation canadiennes, aux cours en vigueur sur les marchés. Les rachats pourront en outre être effectués au moyen d'ententes de gré à gré ou dans le cadre de programmes de rachat d'actions en vertu de dispenses accordées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières. Les rachats effectués en vertu d'une telle dispense se feront généralement à escompte par rapport au cours en vigueur sur le marché. La Compagnie déterminera le nombre d'actions ordinaires effectivement rachetées aux termes de l'offre et le moment de ces rachats (le cas échéant). Toutes les actions ordinaires ainsi rachetées par la Compagnie seront annulées.

La Compagnie a mis en place un programme de rachat automatique avec son courtier désigné pour simplifier le rachat d'actions ordinaires dans le cadre de l'offre. En vertu de ce programme, le courtier désigné peut racheter des actions ordinaires conformément à l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités à des moments où la Compagnie n'aurait pas autrement été active sur le marché en raison de ses propres périodes de gel des opérations, règles sur les transactions d'initiés ou autres. Les rachats au titre du programme de rachat automatique seront effectués par le courtier désigné de la Compagnie en fonction des paramètres prescrits par la Bourse de Toronto, des lois canadiennes applicables régissant les valeurs mobilières et des conditions de la convention écrite entre la Compagnie et son courtier désigné. Le programme de rachat automatique est un «régime automatique» aux fins des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et il a été approuvé par la Bourse de Toronto.

Dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, qui prend fin le 13 août 2019, la Compagnie est autorisée à racheter un nombre maximal de 18 000 000 actions ordinaires pour les annuler. Au 7 août 2019, la Compagnie a racheté 16 707 450 actions ordinaires pour les annuler, à un prix moyen pondéré en fonction du volume d'environ 50,41 $ par action ordinaire.

Énoncés prospectifs

À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent i) les énoncés concernant le rachat futur d'actions ordinaires aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (y compris le programme de rachat automatique); ii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et iii) les énoncés qui contiennent des mots ou expressions tels que «ambition», «atteindre», «but», «chercher à», «cibler», «croire», «estimer», «hypothèse», «indication», «intention», «objectif», «perspectives», «planifier», «prévoir», «projeter», «s'attendre à», «s'efforcer de», «stratégie», «viser», etc. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont donnés au 8 août 2019 et font état des attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce qui touche des événements futurs et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les rapports de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 sous la rubrique «Énoncés prospectifs», dans la notice annuelle de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018 sous la rubrique «Facteurs de risque», ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter au www.sedar.com et au www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs, et rien ne garantit que des actions ordinaires seront rachetées en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités (y compris le programme de rachat automatique).

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 025 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

