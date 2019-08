Theratechnologies reprend le contrôle des droits de distribution d'EGRIFTA(MD) à l'échelle mondiale





MONTRÉAL, 08 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) est heureuse d'annoncer qu'elle regagne le contrôle entier des droits de distribution d'EGRIFTAMD à l'échelle mondiale, à la suite de la résiliation des ententes avec ses partenaires commerciaux dans différents territoires à l'extérieur des États-Unis et du Canada.



Plus précisément, les ententes suivantes ont été résiliées: Sanofi en Amérique latine, Afrique et le Moyen-Orient; BL&H en Corée du Sud; AOP dans la plupart des pays de l'Union européenne en plus de la Suisse et de la Russie; Praxis en Espagne et PRX au Portugal.

« Compte tenu de l'annonce récente quant à notre objectif de développer la tésamoréline pour le traitement du NASH chez les personnes atteintes du VIH et de notre récente expansion en Europe, nous avons conclu que la meilleure position stratégique pour nous était de récupérer nos droits sur EGRIFTAMD dans les territoires à l'extérieur des États-Unis et du Canada. Le traitement du NASH chez les personnes vivant avec le VIH représente potentiellement une opportunité plusieurs fois plus grande que la lipodystrophie. Alors que nous commençons le développement clinique pour cette indication, le fait de pouvoir entièrement contrôler les destinées d'EGRIFTAMD à l'échelle mondiale est ce que nous souhaitions à ce moment, » a déclaré Luc Tanguay, président et chef de la direction.

Les ententes ont résiliées sans frais pour l'ensemble des parties.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) est une société pharmaceutique spécialisée répondant à des besoins médicaux non satisfaits en vue de promouvoir auprès des patients infectés par le VIH un mode de vie sain et une qualité de vie améliorée. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com et sur SEDAR au www.sedar.com .

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et des informations prospectives, collectivement « informations prospectives » au sens de la législation en valeurs mobilières en vigueur qui reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur l'information dont celle-ci dispose présentement. Vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs présents dans ce communiqué de presse incluent, notamment, des déclarations au sujet du développement de la tésamoréline dans le NASH.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont sujets à des risques et incertitudes dont plusieurs sont hors de la volonté de Theratechnologies et pourraient entrainer un écart marqué entre les résultats réellement obtenus et ceux exprimés, expressément ou implicitement, par de tels énoncés prospectifs. Ces hypothèses incluent, notamment, que le développement clinique de la tésamoréline pour le traitement du NASH chez patients atteints du VIH sera couronné de succès.

Les risques et incertitudes incluent, notamment, le risque que les résultats du développement clinique de la tésamoréline pour le NASH chez les patients atteints du VIH ne seront pas suffisamment favorables pour poursuivre une approbation commerciale et le risque qu'EGRIFTAMD fasse l'objet d'un rappel ou à des enjeux d'innocuité ou d'efficacité.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 20 février 2019 pour connaître les autres risques et incertitudes liés à nos activités. Le lecteur est prié d'examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

